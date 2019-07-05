Sanayide bölgenin 1'incisi olan Antep, LGS’de 66’ncı sırada yer aldı

Türkiye genelinde 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) il sıralamasında Antep, 66’ncı sırada yer aldı. Sanayi ve ticaret verilerinde her zaman bölge illerinde ön sıralarda yer alan kentin eğitimde geriye düşmesini Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Antep Şube Başkanı Ali Ersönmez, Mezopotamya Ajansına değerlendirdi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN…

Antep’in sanayisini ve ihracatını sürekli öven bürokratlara, yerel yöneticilere ve siyasilere o başarının asıl varlık gerekçesinin eğitim olduğunun hatırlatılması gerektiğini belirten Ersönmez, “Eğitimde doğru planlama yapılmıyor. Antep’te bu sorunun açığa çıkmasının asıl nedenleri, ikili öğretim, öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik, okul yetersizliğidir. Veliler, öğrenciler, sendikalar eğitim süreçlerine dahil edilmiyor. Ciddi anlamda okul eksikliği var. Daha çok akademik liseler talep eden velilere yanıt verilmiyor. Bakanlık kendi ihtiyacına göre bir okullaşma sürecini dayatıyor. Okullara yeterli bütçe ayrılmıyor. Okulların ihtiyacını karşılayacak ekonomik yatırım yapılmıyor. Sorunların yığınla olduğu bu kentte, eğitimde bir başarı yakalamayı zaten beklemiyoruz. Bu sorunlar çözülmediği müddetçe de sınav sıralamalarında öne geçemeyiz” diye konuştu.

Ersönmez, “Kentteki eğitim sorunlarına veliler, öğrenciler ve sendikaların görüşü alınarak köklü çözümler bulunmalıdır. Biz bu sonucu üniversite sınavında da göreceğiz. Üniversite giriş sınavında da Antep arka sıralarda yer alacaktır" dedi.

TOĞRUL, EĞİTİM SORUNUNU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul da Antep’teki eğitim sorununu meclis gündemine taşıdı. Toğrul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları sordu:

“- Gaziantep ili ve bağlı ilçelerinde okul ve derslik sayılarının artırılması temelinde Bakanlığınızın herhangi bir girişimi söz konusu mudur? Varsa bu çalışmalar ne aşamadadır?

- Son yıllarda Gaziantep’in LGS, üniversite giriş sınavları dâhil tüm sınavlardabaşarı sıralamasının çok altında olmasının sebebi nedir? Bu başarısızlığı nasıl açıklayacaksanız?

- Eğitim Sen yöneticileri, eğitim sorunlarını çözümünde ortaklaşma için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşmek istemesine rağmen neden hâlâ görüşme sağlanamamaktadır?” (HABER MERKEZİ)