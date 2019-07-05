Avrupa yanarken Norveç’te kardan yollar kapandı

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te, ülkenin yüksek dağlık bölgelerinde yollar kardan dolayı kapandı. Bu bölgelerde 1964 yılından bu yana temmuz ayının en düşük sıcaklığı yaşıyor.

Dağlık bölgelerde bulunan turistlerin otel odalarına kapanıp beklemek zorunda kaldıkları belirtilirken Norveç Meteroloji Enstitüsü, Møre og Romsdal, Trøndelag ve Nordfjord bölgelerinde bulunan yaklaşık bin metre yükseklikteki yerlerde kar ve karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Geçen yıl bu tarihlerde hava sıcaklığının 19,5 derece olduğu Sognefjellet dağında, bugün sıcaklığın -1 derece olduğu açıklandı.

Oppland bölgesinde bulunan Sognefjellshytta (Dağevi) müdürü Ole Nestvold, devlet kanalı NRK’ye yaptığı açıklamada bu durumun normal olmadığına dikkat çekerek ve Dağevi yolunun ise açıldığını duyurdu.

NRK’nin, Yol Trafik Merkezi’ne dayanarak verdiği habere göre salı ve çarşamba günü kapalı olan Sognefjellet dağında bulunan bazı yollar ise dün itibariyle açıldı ve ancak yüksek bölgelerde bu yolların kısmen kaygan olabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan geçtiğimiz haziran ayı da son yüzyılda sekizinci kez Norveç’in en yağışlı haziran ayı oldu.

Haziran ayında sıcaklığın da normal sıcaklığın 0,5 derece üzerinde gerçekleştiği belirtilirken bu artışın küresel ısınma nedeniyle olduğu düşünülüyor.