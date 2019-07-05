İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde TİS görüşmeleri devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci devam ediyor. Bugün ikinci oturum gerçekleştirildi.

İlk oturumda sendikanın taslağındaki taleplerden epey uzak bir teklifle gelen İzmir Büyükşehir Belediye idaresine, bugün yapılan ikinci oturumda ise şu teklifler sunuldu:

Toplu İş Sözleşmesi Ödentisi (Sosyal Denge Tazminatı) aylık brüt 1.882 TL, net 1.600 TL olması (Mevcut durumda net 1054 TL)

1 Mayıs, 29 Ekim’de net 750 TL ve kurban bayramında net 1000 TL’lik 3 ikramiye verilmesi

Kreş sayısının belediye idaresi, İZELMAN ve sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması

Yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile iyileştirilmesi

Öncelikli olarak İZSU’nun yemekhane yapımına dair başlayan ihale sürecinin takip edilmesi

Görevde yükselme (müdürlük dahil) ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması

Ulaşım kartının BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına dair çalışmanın başlatılması

Konuyla ilgili yazılı açıklamaya yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu, "İdarenin maddi başlıklarda teklif ettiği tutarlar temmuz ayı bordrosuna girmek üzere teklif ettiği tutarlardır. Sözleşme 1 Nisan itibariyle geriye dönük geçerli olacağı için, 1 Mayıs ikramiyesi dahil tüm haklarımız geriye dönük olarak ödenebilecektir. Teklif bu haliyle ikramiyeler de dahil olmak üzere aylık ortalama 754 TL’lik, yani yüzde 71,5’lik bir artışa denk gelmektedir. İletilen bu teklifler yürütme kurulu ve işyeri temsilcilerimizden oluşan heyetçe değerlendirilmiş olup daha önce vermiş olduğumuz şeffaflık ve demokrasi sözü uyarınca çalışanların görüşüne sunulabileceği kararına varılmıştır" denildi.

MADDELER TÜM BİRİMLERDE OYLANACAK

Toplu sözleşme imzalanmadan önce pazartesi, salı ve çarşamba günleri birçok birimde sandıklar kurularak maddelerin çalışanların oylamasına sunulacağı ifade edilen açıklamada, "İBB, İZSU ve ESHOT ana hizmet binaları, Oğuzlar, Halkapınar ve Sosyal Yaşam Kampüsü ek hizmet binaları, Merkez İtfaiye Birimi ve İZSU Halkapınar tesisleri başta olmak üzere birçok işyerinde, emekçiler tarafından oylanmak üzere sandık kurulacaktır. Üyemiz olsun olmasın bu teklif tüm emekçilerin değerlendirilmesine sunulmaya çalışılacaktır. Emekçilerin iradesine bağlı olarak toplu sözleşme ya temmuz bordrosuna yetiştirilmek üzere imzalanacak ya da reddedilerek taslak metindeki taleplerimiz için eylemli, grevli mücadele sürecine başlanacaktır" denildi. (İzmir/EVRENSEL)