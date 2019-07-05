Kars 1. Serhat Doğa ve Kültür Festivali

B. Ali ARAS

Kars Belediye Başkanlığı tarafından 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 1. Serhat Doğa ve Kültür Festivali, “Kars Yaylası" olarak bilinen yerde gerçekleştirildi.

2 gün boyunca panel, konser ve cirit gösterileri yağmurlu ve soğuk havaya rağmen ilgi gördü. Birinci gün Kars Belediye Başkanlığı binası önünde halay ve davul zurna eşliğinde start alan festival, kortej yürüşüyü ile başladı. Festival alanı olarak hazırlanan Kars Yaylası'ndaki festivalin ilk programında Diyarbakır’dan gelen halk oyunları ekibi ve Kars Kafkas Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Ardından sahneye İlkay Akkaya çıktı. Sanatçı büyük coşkuyla karşılandı. İlkay Akkaya'nın açılış konserinin ardından Kars Kafkas Atlı Cirit Kulübünün gösterisi başladı. Gösteri öncesi yağan sağanak yağmurdan dolayı ıslanan zeminde oyuncular ve atlar güçlük yaşadı. Buna rağmen oldukça eğlenceli geçen cirit gösterisi büyük beğeni topladı.

ISINMAK İÇİN HALAY!

Seyfi Yerlikaya ve Özlem Bağlayan konserleri eşliğinde ısınmak için halay çeken vatandaşların çoşkusu geç saatlere kadar devam ettiğini gözledik.

1. günün final konserine yoğun yağmur nedeniyle sahneye geç çıkmak zorunda kalan Kardeş Türküler sahne aldı. Ritmi yüksek konser katılımcıların daha coşkulu halay tutmasını sağladı.

İkinci gün ise Namık Kemal Toplum Merkezi’nde “Kars tarihinde ‘Şura’ ve Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti” konulu panel ve söyleşiye, Ali İhsan Alınak moderatörlüğünde Munzur Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Candan Badem ve Tarihçi Yazar Sezai Yazıcı konuşmacı olarak katıldılar. Panelde kısacık ömürlü Cumhuriyet ile Kars ve Ardahan’daki etnisite unsurlar üzerine sunum yapıldı, sorular cevaplandırıldı panelistler tarafından. Yoğun yağışın ikinci günde de devam etmesi nedeniyle programlanan doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği iptal edilmek zorunda kalındı. Daha sonra "Çocuk Şenliği"nde beceri ve resim atölyesi, palyaço, binicilik ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Grup Mink konseri ile Karadeniz halk dansları ve Seyirlik Köy Oyunları gösterileri ve Kars Âşıkları ile Dengbej konseri ile devam eden festival, sevilen sanatçı Mehmet Atlı konseriyle sona erdi.

Sert rüzgardan dolayı kurulan stantların uçtuğu festivalde içerisinde çay ocağı bulunan bir çadır bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Festivalin ikinci gününde cirit oynayacak atlar, alana davul zurna eşliğinde geldi.

Festivalde kadınlar ve çocuklar unutulmadı.

Festival alanında kurulan atölyelerde kadınlar ön planda yer aldığı gözlenirken çocuklar için de özel oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Önümüzdeki yıl uluslararası boyuta taşınması düşünülen festival ilk olmasının eksiklik ve olumsuz havaya rağmen iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz.