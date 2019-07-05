05 Temmuz 2019 21:29
Merih Demiral, Juventus'a transfer oldu
İtalya Serie A ekibi Juventus, Sassuolo'da top koşturan Merih Demiral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Merih Demiral | Fotoğraf: DHA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon avro bonservis ödeyecek.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Demiral, Sassuolo formasıyla çıktığı 14 maçta iki gol attı. (AA)
YAZARLAR