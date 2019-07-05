Siirt Devlet Hastanesinde hasta yakınları yırtık koltukta refakat ediyor

Siirt Devlet Hastanesinin yeni binasına taşınmasına rağmen birçok eksikliğin devam ettiğini söyleyen HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, hastaların branş doktor eksikliğinden mağdur olduğunu, hasta yakınlarının ise yırtık koltukta refakat ettiğini dile getirdi. Taş, yaşanan durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

HASTALAR MAĞDUR OLUYOR

Sıdık Taş’ın Meclise sunduğu önergede Siirt Devlet Hastanesinde hasta yurttaşların yeterli sağlık hizmeti alamadığını, branş doktorlarının eksikliğinden kaynaklı hastaların mağduriyet yaşadığını belirtti.

Taş, Siirt Devlet Hastanesinin yeni binasına taşınmasına rağmen fiziki koşulların hastalar için elverişli olmadığını da ekleyerek “Hastalarına refakat eden hasta yakınları, hastaneye geldiklerinde birkaç yırtık koltuk haricinde yer bulamamakta ve buldukları yerde oturmaktadırlar. Bu da sağlıkta büyük çığır açıldığını söyleyen siyasilerimizin söylemlerini havada bırakmaktadır. Tıbbi malzeme alımı ve kullanımı tamamen doktorların inisiyatifine bırakılarak tamamen keyfi bir uygulama ile hizmet sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

"BÖLGE HALKINA CEZA MI VERİLİYOR"

Taş’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle;

Siirt Devlet Hastanesinde kaç doktor ve kaç personel bulunmaktadır?

Bu kadar yetersiz sağlık hizmeti verilmemesinin nedeni bütçeden mi kaynaklıdır?

Sorunları defalarca gündeme getirmemize rağmen hiçbir şekilde bir sorunun çözülememesi bölge halkına verilen bir ceza mıdır?

Malzeme yetersizliği ve mevcut olan malzemelerin de tamamen keyfi kullanılmasından Bakanlığınızın haberi var mıdır?

Bölge vekillerimizin gündeme getirdiği sorunlarla ilgili Bakanlığınızdan herhangi bir ekip görevlendirilmesi yapılmış mıdır?

Doktor ataması yapılırken öncelikle hangi kriterleri baz almaktasınız?

Siirt Devlet Hastanemiz için ayırmış olduğunuz bir ödenek var mıdır?

(Diyarbakır/EVRENSEL)