İŞKUR'dan HDP’li belediyeye işçi yok, AKP’liye var!

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, İŞKUR'un HDP’li Kurtalan Belediyesinin 50 işçi talebini "yeterli bütçe yok" diyerek reddetmesine rağmen AKP’li Atabağı ve Kayabağlar belde belediyelerinin 30 ve100 işçi arasındaki talebini onaylamasını Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.

İŞKUR üzerinden kayırmacılığın ön planda olduğu durumun artık bir iddia olmanın önüne geçtiğini söyleyen Siirt Milletvekili Beştaş, şöyle devam etti:

“Büyük nüfuslu ve il statüsündeki Kurtalan Belediyesi için gerekli olan 50 kişilik işçi tahsisi reddedilirken, ilçenin onda birinden dahi daha az nüfusa ait her iki belde için 30 ve 100 kişilik olduğu ifade edilen işe alımların gerçekleştirilmesi hususu soru işaretleri barındırmaktadır. Şüphesiz işsizliğin yoğun olduğu Siirt ili genelinde ve Kurtalan ilçesinde işe ihtiyacı olan yüzlerce kişi bulunmaktadır. Bu nedenle İş Kurumu Müdürlüğü tarafından Kurtalan Belediyesinin TYP kapsamındaki işçi talebinin reddi hususu izaha muhtaçtır.”

"PARTİYE GÖRE Mİ ALIM YAPILIYOR?"

Beştaş, Selçuk’a şu soruları yöneltti:

"1- TYP; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardan olup bu bağlamda neden Kurtalan Belediyesi’nin TYP kapsamındaki işçi talebi reddedilmiştir?

2- Halihazırda işsizliğin yoğun olduğu bilgisi Bakanlığınız bünyesinde mevcut değil midir? İş Kurum Müdürlükleri ülkede işsizlik olmadığı yönünde bir bilgiye mi sahiptirler?

3- Siirt ili genelinde kaç kişi işsizdir ve iş bulma kapsamında İş Kurumu Müdürlüğüne başvuruda bulunan kaç kişi vardır?

4- Siirt İş Kurumu Müdürlüğü son 1 yıl içerisinde TYP kapsamında kaç işçiyi belediyelere tahsis etmiştir? Bunlar hangi belediyelerdir ve sayısal dağılım ne şekildedir?

5- Kayabağlar ile Atabağı beldelerinde TYP kapsamında kaç işçi alımı gerçekleşmiştir? Ne zaman işçi alımı yapılmıştır?

6- İş kurumu müdürlükleri partiye göre mi alım yapmaktadır? TYP olarak ifade edilen program yalnızca AKP’li belediyeler için mi işletilmektedir?

7- 59 bin civarında nüfusu olan Kurtalan için TYP kapsamında talep edilen 50 işçi için Siirt İş Kurumu Müdürlüğü yeterli bütçenin olmadığı gerekçesini ileri sürerken, çok daha az nüfuslu Atabağı ve Kayabağlar için 30 ile 100 işçi talebini hangi bütçeden karşılamıştır? İş kurumu müdürlüklerini tahsis dilen bütçenin yalnızca AKP’li belediyeler için harcanması yönünde bir talimat mı vardır?

8- Kurtalan Belediyesi tarafından yapılan başvurunun reddedilmesinin, Kurtalan Belediyesinin HDP’li oluşu ile bir ilgisi var mıdır?

9- HDP’li Kurtalan Belediyesinin ihtiyacı olan işçi talebinin reddi, iktidarın HDP’li belediyeleri çalıştırmama projesinin bir parçası mıdır?

10- HDP’li belediyelerin çalıştırılmaması adına alınmış bir karar mı vardır? Bakanlıklar bu konuda talimat almış mıdır?

11- İş Kurumu Müdürlükleri işe alımları hangi kriterlere göre gerçekleştirmektedir?

12- Liyakate uygun olmayan ve kayırmacılığın söz konusu olduğu işe alımların önlenmesi adına bir çalışma yürütecek misiniz?

13- Bakanlığınız iş kurumu müdürlüklerini denetlemekte midir? İşe alım noktasında partizanlık ve kayırmacılık durumlarının tespiti halinde hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?

14- Kurtalan Belediyesi tarafından iş kurumu müdürlüğüne yapılan talebi yeniden değerlendirecek ve talep edilen işçi tahsisini sağlayacak mısınız?" (Diyarbakır/EVRENSEL)

İş(Kur)in gerçeği AKP