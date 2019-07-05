Polisin Emek Partisi faaliyetlerini engellemesi ile ilgili soruşturma izni yok

Emek Partisi Adana İl Örgütünün, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve TEM Şube Müdürlüklerinde görevli polisler tarafından engellendiği için polisler hakkında yaptığı şikayetle ilgili Adana Valiliği soruşturmaya izin vermedi.

İL BAŞKANI SEVİL ARACI, “SİSTEMATİK ŞEKİLDE ENGELLENDİK” DİYEREK İTİRAZDA BULUNDU

Verilen kararın usul ve hukuka aykırı olduğunu dile getiren Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, ard arda sistematik şekilde üyelerinin polis tarafından engellenmek istendiğini belirterek Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne Valilik kararının kaldırılması için itirazda bulundu.

“POLİS SİYASİ PARTİLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAKTADIR”

Emek Partisinin yasalardan ve tüzüğünden kaynaklı haklarını kullanarak güncel ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler karşısında görüş ve düşüncelerini halkla ve kamuoyu ile paylaştığını dile getiren Aracı, “Emniyet Amiri ve kolluk görevlileri sistematik bir şekilde Emek Partisinin faaliyetlerini engellemeye çalışmaktadır. Şüpheliler bu suçu kamu gücünü usulsüz bir şekilde kullanmak sureti ile işlemektedir. Tüm kesimlere eşit mesafede olması beklenen şüpheliler siyasi partiler arasında ayrımcılık yapmaktadır. Kendi görüş ve düşüncelerine uygun olan siyasi partilerin her türlü faaliyetine müsamaha gösterilirken Emek Partisi faaliyetlerine türlü bahane ve gerekçelerle çeşitli zorluklar çıkartılmakta, engel olunmaya çalışılmaktadır” dedi.

Emek Partisi, nisan ayı içerisinde yaptıkları bildiri dağıtımı, afiş, piknik gibi faaliyet ve etkinliklerde polislerin ard arda yaptıkları takip ile ilgili “Siyasi parti faaliyeti engelleme, görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, alıkoyma, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama” gibi konularla ilgili şikayette bulunmuştu. (Adana/EVRENSEL)