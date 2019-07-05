Ankara Büyükşehir Belediyesinden Gökçek'e güvenlik kamerası ihtarı

Ankara’da bulunan Dikmen Vadisi’ndeki güvenlik kameralarının kayıt ve kontrol sistemlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla istifaya zorlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in evinde kurulu olduğu tespit edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Gökçek’in vadide bulunan evinde kurulu olduğu belirlenen kamera kayıt ve kontrol sistemlerinin belediyeye iadesi için yasal süreç başlatıldı.

Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iade edilmesi için ihtarname gönderildi. Gökçek’in özel mülküne kurulu olduğu anlaşılan kamera sisteminin belediye envanterine kayıtlı olduğu anlaşıldı. (HABER MERKEZİ)

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

Melih Gökçek, kullanmadığı fincan takımına 156 bin lira harcamış