Barış Akademisyenlerin duruşmaları “AYM kararını beklemek” üzere ertelendi

Barış İçin Akademisyenlerin (BAK) “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanmalarına İstanbul Adliyesinde devam edildi. Davalarda mahkeme, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararını beklemek üzere duruşmaları erteledi.

Marmara Üniversitesinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Araştırma Görevlisi Seçil Ercan yurtdışında olduğu için savunmasının bulunduğu ülkeden istinabe ile alınmasına ve gerekli belgelerin ulaştırılmasına karar verildi, duruşma ertelendi.

İstanbul Bilim Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Öget Öğren Tanör'ün, 4. duruşması da, AYM kararının beklenmesi talebinin kabulü ile 4 Aralık tarihine ertelendi. (İstanbul/ EVRENSEL)