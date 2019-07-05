İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı

Tahsine SARAN

Hüsniye TUNCER

Adnan GÜRKAN

Aydın

Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Sibaş işçileri, işe iade davalarını kazandı. 17 ay önce işten atılan ve 190 gündür fabrika önünde direnen işçilerin bugün Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşması sonunda mahkeme heyeti 51 işçi için sendikal tazminat ve işe iade kararına hükmetti. 20 işçinin duruşması ise 20 Eylül’de görülecek.

Mahkeme kararı direnişçi Sibaş işçileri tarafından sevinçle karşılandı. Sibaş işçileri bundan sonraki süreçte de sendikaları ile birlikte fabrikada işlerine başlayıncaya kadar kurdukları direniş çadırında mücadelelerine devam edeceklerini söylediler. Sibaş işçilerinin davasına Kuşadası, Didim, Aydın’dan demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi.

Mahkeme sonrası görüştüğümüz Avukat İbrahim Bahçıvancılar, dün görülen duruşmada 71 işçinin dosyasının görüldüğünü, 51’i için karar çıktığını, 22 dosyanın da bilirkişi incelemesini beklediğini söyledi. Mahkemenin sendikal tazminata hükmettiğini dile getiren Bahçıvanlar, “Temyiz süreci olabilir. İşveren böyle bir yola başvurursa, kesinleştiğinde arkadaşlarımız işe iade başvurusunda bulunacaklar. Sonuç olarak bugün arkadaşlarımız işe iade davalarını kazandı ve sendikal tazminat almaya hak kazandı” dedi.

"İŞE GERİ DÖNECEĞİZ"

İşçilerden Emine Karasu “Sevinçliyim. Hep beraber Sibaş’a geri döneceğiz” derken, Meral Yıldız ise şunları söyledi: “Direnişimizin meyvelerini topluyoruz. İşe iademizi aldık, çok mutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama sanmasınlar ki mahkeme işe iade kararı verdi, direnişi bitirir, çadırı kaldırırlar. Biz işe başlayıncaya kadar direnişe devam edeceğiz, direniş çadırımız da yerinde duracak. Direne direne işimizi de kazanacağız, işe başlayacağız.”

Bugüne kadar mahkemeyi kazanmak için mücadele verdiklerini, bundan sonra işe başlamak için mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Halime Ulutaş “Bugüne kadar yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini sürdürmelerini istiyoruz. Direne direne, mücadele ederek, hak ederek kazandık” dedi. Dilek Türkol de “Tekrar tekrar söylüyoruz: Tüm arkadaşlarımız sendikalı olarak işbaşı yapana kadar mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

"MÜCADELEYİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

İşçilerden Muhammet Yıldız ise “Sendikalaştığımız için işimizden ekmeğimizden olalı bir buçuk yıl oldu. Aileme karşı maddi sorumluluklarımı yerine getiremediğim zamanlar oldu, soğuk oldu, yağmur oldu, çamur oldu, küçük bir çadırda direnen arkadaşlarımla birlikte her türlü sorunun üstesinden geldik. Bu karar da benim için onurlu bir mücadelenin büyük bir zaferi” dedi. Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Yıldız, “Son olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum, hak istenmez alınır. Hakkını arayan tüm işçi arkadaşlarımızın sonuna kadar destekçisiyiz ve duyarlı bütün insanları da desteğe davet ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Sibaş işçisi kazandı, sınıfımız kazandı. Bu demek değildir ki bu süreç son buldu. Bu bizim ve bizden sonrakilerin devam ettireceği bir mücadeledir” diye konuştu.

Duruşmaların 20 Eylül’de devam edeceğini söyleyen Mehmet Özen “Onlar da işe iade davalarını kazanacaklar. Direnişimizin meyvelerini toplamaktan sevinçliyiz. Yıkılmaz denilen dağları yıktık. Mücadelemizi daha da ilerilere taşıyacağız” dedi.

"İŞÇİ İNANÇLI DURMUŞTUR VE BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR"

Tekgıda-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Ömer Atabey: Bugün Sibaş işçilerinin zaferi ile sonuçlanan bir adli süreç tamamlandı. İşçiler anayasal haklarını kullandılar, rahat yaşamak kaliteli yaşamdan paylarını almak için mücadele ettiler ve kazandılar. Burada örgütlenmede iki önemli unsur vardı. Biri karakterli bir işçi toplumu ve misyonunun gereklerini yerine getirebilen sendikalar. Tek Gıda-İş üzerine düşeni yapmıştır. Bugün zafere ulaşmakta en büyük paya sahip sendika kadar işçinin de payı vardır. İşçi karakterli durmuştur, inançlı durmuştur ve başarıya ulaşmıştır. Bu mücadele tüm işçi sınıfına örnek olacaktır, ışık olacaktır. Bugün baskı altında çalışan, kötü çalışma koşullarına maruz kalan tüm işçilere yol gösterecektir. Tüm emek dünyasına hayırlı olsun.