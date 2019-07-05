Mersin Kadın Platformu: Şiddete uğrayan kadınlar korunsun

Mersin Kadın Platformu, şiddete maruz bırakılan kadınların korunmasını talep etti ve kadın katliamlarının son bulması için artık "haksız tahrik" ve "iyi hal" gibi kararların son bulması adına yasal düzenlemelerin hayata geçmesi çağrısı yaptı.

Mersin Kadın Platformu, geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Murat C. tarafından Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinin önünde öldürülen Filiz Kaplan için basın açıklaması düzenledi. Evin yakınındaki yakın spor sahasında yapılan açıklamaya Mersin Kadın Platformu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve onlarca kadın katıldı. "Yeryüzü meleğimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" pankartının arkasında bir araya gelenler “Her yer suç mahalli”, “Kadına şiddete son”, “Boşanmayı Değil Cinayeti Önle” dövizleri taşıdı ve “Erkek adalet değil gerçek adalet”, “Yasta değil isyandayız”, “Kadına kalkan eller kırılsın” sloganları attı.

"KORUMA TEDBİRLERİNE RAĞMEN KATLEDİLDİ"

Basın açıklamasını okuyan Filiz Kaplan'ın ağabeyi Ali Kaplan, kardeşinin koruma tedbirlerine rağmen katledildiğini hatırlatarak “Yaşanan olaydan sonra hukuki süreci başlattık. Bu süreçten sonra adaletin tecelli etmesini ve katillerin en ağır bir şekilde cezalandırılması için talep ediyoruz. Bizim tepkimiz sadece bizim kardeşimizin yaşadıkları değildir. Bizim tepkimiz kadın cinayetlerinin sürekli artması ve âdeta normalleştirilmeye çalıştırılıyor olmasıdır" dedi.

Mersin'de kadın cinayetlerinin artış gösterdiğini vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların koruma tedbirlerine rağmen korunmaması, katillerin kolayca silahlara erişebilmesi, katillerin hak ettiği cezayı almaması ve mahkemelerde iyi hal ve pişmanlık indirim maddelerinden yararlanarak kısa süre içerisinde cezaevlerinden çıkması bizi son derece üzmektedir. Kadınlar son derece tehlike altındadır. Bu durumlardan kaynaklı kadın cinayetlerinin artması bizi son derece üzmektedir."

KORUMA KARARLARI UYGULANSIN

Korunma kararlarının artık gerçek anlamda uygulanmasını ve şiddet mağdurları kadınların korunmasını talep eden Kaplan, ayrıca "haksız tahrik" ve "iyi hal" gibi kararların son bulması için yasal düzenlemelerin hayata geçmesini istedi.

Fotoğraf: Evrensel

Açıklamanın ardından sloganlarla yürüyen kitle, Filiz Kaplan’ın vurulduğu yere karanfiller bıraktı. (Mersin/EVRENSEL)