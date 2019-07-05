Ege Üniversitesinde ağaç kesimine tepki: Böyle "yeşil üniversite" olunur mu?

Ege Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Ziraat Fakültesi mezunu Rektörü Necdet Budak'ın yaptığı çevre düzenlemeleri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl zeytinlik alanını asfaltlayarak otopark alanına çevrilmesiyle tepki çeken Budak, bu yıl da çevre düzenlemesi adı altında Ege Üniversitesi metro alanındaki ağaçların sökülmesi ve tahrip edilmesiyle gündemde.

"DAHA ÖNCE DE ZEYTİNLİĞİ ASFALTLAMIŞLARDI"

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'e konuşan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sultan Eylem Keleş, Rektörün göreve başlamasından itibaren yaptığı çevre düzenlemelerini gözlemlediğini aktardı. "Burada korkunç bir ekolojik tahribat yaşanıyor" değerlendirmesinde bulunan Keleş, şunları söyledi:

"Ziraat Fakültesi mezunu rektörümüz her yeri çimlendirdi. Su kaynaklarının kıt olduğu düşünülünce bu büyük bir problem. Şimdi de metro alanının oradaki ağaçları bir gece vakti kesmişler. Kaç yıllık ağaçlar kesilmiş, kesilmeyen ağaçların da gövdelerine kepçeyle zarar verilmiş. İnsanın baktıkça içi açıyor. Daha önce de zeytinlik alanını asfaltlamışlardı. Tüm çevre duyarlılığı olan insanların, ekolojistlerin bu kıyıma ses vermeleri gerek."

"ÜNİVERSİTE İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ"

Fotoğraf: Evrensel

Rektörlük ofisinin kağıt atık üretmemesinden kaynaklı "en yeşil ofis" olarak seçildiği haberini hatırlatan Keleş, "Özel bir araştırmayla, 200 kadar üniversite arasından ikinci seçildiği ifade ediliyor. Fakat Rektörlük bunu sanki kampüs çevre düzenlemeleri sonucu 'en yeşil kampüs' ya da 'en yeşil üniversite' seçilmiş gibi bir dezenformasyonla yayıyor. Bu işin PR kısmı, gerçekte olanı biz görüyoruz. Burada ekolojik duyarlılığa dair tek bir şey yok, burada sadece rant, tahribat ve kıyım var" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin koca bir inşaat alanına çevrildiğini aktaran Keleş, "Kiminle, hangi ihaleler, nasıl pazarlıklar sonucu bu düzenlemeler yapılıyor bilmiyoruz. Şeffaf bir yönetim yok. Üniversitenin ve kentin özneleriyle birlikte demokratik, katılımcı bir yönetime ihtiyacımız var" dedi.

Öte yandan üniversitedeki ağaç sökümü ve budamaya öğretim üyeleri de tepki gösterdi. (İzmir/EVRENSEL)

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