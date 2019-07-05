TOÇ BİR-SEN üyeleri tüm sözleşmeliler için kadro istedi

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyesi kamu emekçileri, tüm kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak şekilde kadro düzenlemesi istedi. Kadıköy'deki İl tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplanan Memur Sen üyeleri, “Kamuda huzur ve adalet” yazılı dövizler açtı.

TOÇ BİR-SEN İstanbul Şube Başkanı Mustafa Fatih Köse burada yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz günlerde TBMM'de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik yasanın kabul edildiğini hatırlattı.

Köse, “Yıllardır, 'İş güvencesi kırmızı çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran düzenleme kabul edilemez. Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için yetkilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar, isteklerini dile getiren mektupları Caddebostan PTT şubesinden AKP ve MHP'nin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdi. (İstanbul/AA)