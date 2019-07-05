Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kayyum olarak atanan Rektör Mehmed Özkan, öğrenciler tarafından protesto edildi.
Fotoğraf: MA
Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Mehmed Özkan'ı protesto etti.
Rektörlük seçimlerine katılmamasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 12 Kasım 2017’de atanan Mehmed Özkan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada protesto edildi. Öğrenciler kürsüye sırtlarını dönerek Rektör Özkan’ın konuşmasını ıslık ve alkışlarla bastırdı.
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DAHA ÖNCE DE PROTESTO ETMİŞLERDİ
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Rektör Özkan’ı 2017 ile 2018 yıllarındaki mezuniyet törenlerinde de protesto etmişlerdi. (HABER MERKEZİ)
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde rektöre ve hükümete protesto