Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalara değinerek, “Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Tören mangası tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu seçim başarısı nedeniyle İmamoğlu’nu kutladı.

Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Belediye binasının girişinde resmi törenle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar da alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Binaya girişinde güvenlik görevlileriyle el sıkışan Kılıçdaroğlu, İBB Şeref Defteri’ni imzaladı.

“DUALARIMIZ VE BAŞARI DİLEKLERİMİZ O’NUNLA”

Kılıçdaroğlu deftere, “Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına döndürecek. İmamoğlu’na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz O’nunla” yazdı.

“MAHÇUP OLMAYACAKSINIZ”

Daha sonra başkanlık makam odasında devam eden görüşmede konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na hayırlı olsun dileğinde bulundu ve başarılar diledi. İmamoğlu da “Mahcup olmayacaksınız” karşılığını verdi.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu benim için muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığını yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Sürecin en önemli karakteri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kendisine minnet duyuyorum. Ona hem sözüm hem de sorumluluğum var. Görevimi bu sorumlulukla yapacağım” dedi.

KILIÇDAROĞLU: YEREL YÖNETİMLERDE YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

İmamoğlu'ndan sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise “İmamoğlu alacağım dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır. Temel sorunları biliyor. İyi bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Partizanlık yapmamak ve liyakatli bir ekiple yola çıkıyor. Yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Bu çerçeve anlayışı içinde bir sorumluluk üstlendi Ekrem Başkan. İnşallah başarılı olur. Vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını verme anlayışını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

"ESKİ SİSTEME DÖNMEYİ HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİK"

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları ile ilgili bir soru üzerine “Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)