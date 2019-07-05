05 Temmuz 2019 14:40

Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı

Genel-İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulu toplantısından Aliağa işçileriyle dayanışma kararı çıktı. Bornova ve Tire Belediyesi işçileri ile Ege, İzban ve Metro işçileri ekmeğini bölüşecek.

Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı

Fotoğraf: Evrensel

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    Nuray ÖZTÜRK
    İzmir

    Genel-İş 7 No’lu Şube kongre sonrası ilk temsilciler kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi, Tire Belediyesi, İzban ve Metro işyeri temsilcileri ile şube yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kongre sonrası gerçekleştirilen ilk toplantıda gündem kıdem tazminatının fona devri, zorunlu BES dayatması ve Aliağa Belediyesinde yaşanan işten atmalar oldu. Toplantı sonrası, "Kıdem tazminatı hakkı nasıl elde edildi?", "İşçiler için ne anlama geliyor?", "Kıdem tazminatının fona devriyle işçiler neler kaybedecek?" başlıklarında eğitim toplantısı gerçekleştirildi. 

    “ALİAĞA BELEDİYESİ İŞÇİLERİ İLE EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞECEĞİZ”

    Kurul toplantısı sonrası Evrensel'e açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Özgür Genç, “Kongre sonrası ilk temsilciler kurulumuzu yaptık. Kurulumuzda her seçim dönemi belediyelerde yaşanan işten atmalara karşı birleşik mücadele ve dayanışma kararı çıktı. Aliağa Belediyesi’nde yaşanan işten atmalar kabul edilemez. Temsilciler kurulumuz Aliağa işçileriyle dayanışma kararı aldı. Bu dayanışmanın içerisinde her işçi en az 1 ekmek ücreti değerinde dayanışmada bulunulması, örgütlü olduğumuz tüm birimlerde kumbaralar konularak fon oluşturulması da var. Yani biz Aliağa işçileriyle ekmeğimizi bölüşeceğiz. Ayrıca 16 Temmuz'da Halkapınar ve Bornova Metro’da Aliağa’da yaşanan emek düşmanlığını görünür kılmak için bildiriler dağıtacağız. Bugün de şube yöneticileri ve temsilciler kurulu olarak ziyaret edeceğiz” dedi. 

    Ekonomik krizin bahane gösterilerek işçilerin kapı önüne konulmasını asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Genç, “Krizin bedelini yaratanlar ödesin işçiler değil. İşten atmaları asla kabul etmiyoruz. Aliağa işçilerinin hem maddi hem de manevi olarak sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.

    KIDEM TAZMİNATININ HEDEF ALINMASINA KARŞI EĞİTİM TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

    Genç ayrıca kıdem tazminatının fona devrine karşıda yoğun bir çalışma içeresinde olduklarını ifade ederek, “İşçiler için kıdem tazminatı ne anlama geliyor, nasıl kazanıldı, fona devriyle ne kaybedilecek, nasıl mücadele etmeliyiz bir kez daha konuşmaya, tartışmaya ihtiyacımız var. Bunun için bir nevi eğitim toplantıları yapma kararı aldık. Temsilciler kurulumuzla başladık. Bu toplantılar devam edecek. Kıdem tazminatımızı gasbettirmemek için işyerlerimizden başlayarak birleşik mücadeleyi öreceğiz” dedi.

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