Berat Albayrak: Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak konuşmasında “Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil” ifadelerini de kullandı.

Türkiye’nin sıkıntılarını rahat aşabilecek bir ülke olduğunu iddia eden Bakan Albayrak, “Türkiye artık oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek, önemli tecrübeler kazandı. Bu yüzden herkese söylüyorum, içiniz rahat olsun. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacak bir ülke” ifadelerini kullandı.

DENGELENME İDDİASI

Yılın ikinci yarısı itibariyle toparlanma sürecinin de hızlandığını iddia eden Albayrak, “Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne öncelik verdik” dedi.

Daha önceki konuşmalarında olduğu gibi geleceğe dair pembe tablolar çizmeyi de ihmal etmeyen Albayrak, “Gelişmeler önümüzdeki dönemde enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere yakınsayacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz” dedi. (DHA)