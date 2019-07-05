Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" dedi.

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf: Cem Genco/AA

Patlamanın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi. (HABER MERKEZİ)

Reyhanlı’da bir aracın patladığı söyleniyor. Söylentiler arasında aracın bomba yüklü olduğu ve 3 kişinin öldüğü de var. #Reyhanlı



pic.twitter.com/85FhqJ509R — Zet Lorento (@Zetgel24) 5 Temmuz 2019

Fotoğraf: DHA