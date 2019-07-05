05 Temmuz 2019 13:21

Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı

Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı

Cezayir'de öğrenciler, "Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması" ve kalıcı reform talebiyle başkentte gösteri düzenledi. (Fotoğraf: AA)

    • Paylaş

    Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlunun, “yasa dışı inşaat ve gayrimeşru kazanç elde etmek” soruşturmasında tutuklandığı belirtildi.

    Yolsuzluk soruşturmalarının hız kazandığı Cezayir'de, resmi televizyonun haberine göre, başkentte bir mahkeme Hemil ve iki oğlu hakkında "yasa dışı inşaat ve gayrimeşru kazanç" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Ayrıca, Hemil'in karısının da adli gözetim altında tutulduğu paylaşıldı.

    Haberde, Hemil ve ailesinin İskan Bakanlığı'ndan yetkililerle işbirliği yaparak ülke genelindeki gayrimenkul projelerinden yasa dışı kazanç elde etmekle suçlandığı aktarıldı.

    Eski Cezayir Emniyet Müdürü Hamil, geçen yıl ülkenin batısında bir gemide ele geçirilen 700 kilogram "kokain" soruşturmasına ilişkin başkentte bir mahkemede Mayıs ayında ifade vermişti.

    Cezayir'de geçen yıl mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı. Eski Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil de bu dönemde, görevden alınan isimler arasındaydı.

    Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in Avrupa'ya yönelik yasa dışı kokain ticaretinde uğrak bir liman olarak kullanılmaya başlandığı yorumunu yapmıştı.

    Cezayir Emniyet Müdürlüğü görevini 2010-2018 yılları arasında yapan Hemil, istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın olduğu ifade ediliyor.

    YOLSUZLUK KARŞITI EYLEMLER SÜRÜYOR

    Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

    Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

    Genelkurmay Başkanı Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

    Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı. (Cezayir/AA)

    ÖNCEKİ HABER

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: Köklü ve kapsayıcı bir anayasa öneriyoruz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP’nin kalesine Bahçeli geçti... Ama hangi amaçla?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ergenekon davası: Neydi, ne oldu?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    AB’de seçime saygı kalmadı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bir seçimin ardından

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Henri Cartier Bresson
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirtti.

    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı
    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı

    Genel-İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulu toplantısından Aliağa işçileriyle dayanışma kararı çıktı. Bornova ve Tire Belediyesi işçileri ile Ege, İzban ve Metro işçileri ekmeğini bölüşecek.

    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu
    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü

    Hatay Reyhanlı’da bir araçta bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü. Ölenlerin Suriyeli olduğu belirtildi.

    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı
    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı

    Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor
    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor

    CHP Milletvekili Kani Beko, emeklilerin, en düşük emekli maaşının net 2 bin 500 lira olmasını istediğini belirtti.

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: Köklü ve kapsayıcı bir anayasa öneriyoruz
    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: Köklü ve kapsayıcı bir anayasa öneriyoruz

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin "restore" edilmesini değil, köklü ve kapsamlı bir yeni anayasa önerisinde bulunduklarını dile getirdi.

    CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi
    CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi

    Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm hakkında Deniz Gezmiş’i övdüğü konuşma gerekçe gösterilerek dava açıldı.

    TMMOB İKK: DEÜ rektörlüğü ne yapmaya çalışıyor?
    TMMOB İKK: DEÜ rektörlüğü ne yapmaya çalışıyor?
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    GÜNCELLENDİ
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya ve Peru finalde
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya ve Peru finalde
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı ABD-Hollanda
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı ABD-Hollanda
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    16 yılda enflasyon 4 kat, açlık sınırı 5 kat arttı
    16 yılda enflasyon 4 kat, açlık sınırı 5 kat arttı

    Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi, TÜİK'in enflasyon verilerinden yararlanarak Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını hesapladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da uzlaşı sağlandı: Egemenlik konseyi dönüşümlü kontrol edilecek
    Sudan’da uzlaşı sağlandı: Egemenlik konseyi dönüşümlü kontrol edilecek

    Sudan’da darbe yönetimiyle ile muhalifler, geçiş döneminin idaresiyle ilgili anlaşmaya vardı. Muhalifler ve askerler ülkeyi üç yıl yönetecek egemenlik konseyini dönüşümlü kontrol edecek.

    GÜNCELLENDİ
    Besni Belediyesi AKP’li vekillerin 42 bin liralık şıra masrafını karşılamış
    Besni Belediyesi AKP’li vekillerin 42 bin liralık şıra masrafını karşılamış

    AKP Milletvekili Ahmet Aydın ile eski milletvekili Mehmet Metiner’in misafirlerine ikram etmek üzere 42 bin 570 liralık şıra aldığı, faturanın da Besni Belediyesine kesildiği ortaya çıktı.

    İBB Genel Sekreterliği'ne eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı
    İBB Genel Sekreterliği'ne eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

    İlkokula başlama sınırını 69 aya çıkaran yasa yürürlüğe girdi
    İlkokula başlama sınırını 69 aya çıkaran yasa yürürlüğe girdi

    İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi. Eğitimciler ve velilerin itirazlarına rağmen AKP bu sınırı 66 aya indirmişti.

    Yunanistan pazar günü parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gidecek
    Yunanistan pazar günü parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gidecek

    Yunanistan’da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek.

    Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı
    Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı

    Siirt Eruh’ta hayvan otlatan bir çocuk, yerde bulduğu cismin elinde öatlaması nedeniyle ağır yaralandı.

    TBMM'nin yemek bütçesi açık verdi; çorba fiyatı 2 TL'ye çıkabilir
    TBMM'nin yemek bütçesi açık verdi; çorba fiyatı 2 TL'ye çıkabilir

    Gıda fiyatlarındaki artış üzerine yemek bütçesi açık veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), lokanta fiyatlarını artırma kararı aldı.

    İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini
    İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

    İstanbul’da görevli 2 bin 62 polis ‘şark görevi’ nedeniyle tayin edildi. Bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.

    Hükümet teklif vermedi, kamuda grev kapıya dayandı
    Hükümet teklif vermedi, kamuda grev kapıya dayandı

    Kamu işçilerini ilgilendiren toplusözleşme sürecinde hükümetin masaya oturmaması nedeniyle grev aşamasına gelindi.

    MHP'li belediye başkanı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
    MHP'li belediye başkanı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

    Mersin Silifke Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan'ın silahla vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan hayatını kaybetti.

    Tek adamlık geriletildi, TÜPRAŞ’ta kazanan sermaye de geriletilebilir!
    Tek adamlık geriletildi, TÜPRAŞ’ta kazanan sermaye de geriletilebilir!

    EMEP MYK Üyesi Gürsoy Turan, TÜPRAŞ'taki TİS sürecini değerlendirdi.

    Biyogaz tesisi | "Yakılacak atıklar çevreye ve insan sağlığına zararlı"
    Biyogaz tesisi | "Yakılacak atıklar çevreye ve insan sağlığına zararlı"

    İzmir Tabip Odası Harmandalı’da kurulacak biyogaz tesisinde yakılacak atıkların bırakacağı gazların zararlı olduğunu dile getirdi. ÇMO ise birden fazla bertaraf tesisi kurulması gerektiğini söylüyor.

    TÜPRAŞ, Divan işçileri davası ve Koç Holding
    TÜPRAŞ, Divan işçileri davası ve Koç Holding

    Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan YHK'nin bağıtladığı, işçilerin haklarının gasbedildiği TÜPRAŞ'taki TİS sürecini yazdı.

    Tekstil grup sözleşmesi tıkandı: Kordsa’da sıfır zam söylentisi
    Tekstil grup sözleşmesi tıkandı: Kordsa’da sıfır zam söylentisi

    Tekstilde süren grup toplusözleşme görüşmelerinde ara bulucu aşamasına gelindi. Patronlar ücrete ilişkin öneride dahi bulunmuş değil.

    Sporda sıkıyönetim yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
    Sporda sıkıyönetim yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

    AKP'nin hazırladığı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.