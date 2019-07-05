05 Temmuz 2019 13:08

ODTÜ Onur Yürüyüşünden sonra uygulanan burs kesintileri Meclis gündeminde

ODTÜ Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesini HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya Meclis gündemine taşıdı.

ODTÜ Onur Yürüyüşünden sonra uygulanan burs kesintileri Meclis gündeminde

Fotoğraf: Evrensel

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    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesini Meclis gündemine taşıdı.

    HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 10 Mayıs’taki ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerini kestiğini öğrencilere gönderdiği mektupla ilettiğini ve öğrencilerden kuruma olan borçlarını da ödemelerini talep ettiğini belirtti.

    9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde ODTÜ Rektörlüğü’nün çağrısıyla polisin kampüse girip biber gazı ve plastik mermi ile öğrencilere saldırdığını belirten Kaya; “Yirmiden fazla öğrenci ve bir öğretim görevlisi gözaltına alınıp ilerleyen saatlerde serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de gözaltına alınan öğrencilerin evine KYK tarafından gelen mektuplarda kredi ve burslarının kesilmiş olduğu iletilmiştir. ‘Fıtratında’ halkı açlıkla sınamak olan devlet bunu en bariz olarak öğrencilerin üzerinde uygulamaktadır. Her fırsatta öğrencilerin burs ve kredilerini kesip yurtlardan atmaktadır” dedi.

    DİLŞAT CANBAZ KAYA’NIN CEVAPLANDIRILMASI İSTEMİYLE VERDİĞİ SORULAR

    • Öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesinin gerekçesi nedir?
    • Bahsi geçen yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle kaç öğrencinin burs ve kredisi kesilmiştir? Bu öğrenciler arasında KYK yurtlarıyla ilişiği kesilen öğrenci var mıdır?
    • Burs ve kredilerin kesilmesi emniyetin talebi üzerine mi yapılmıştır?
    • Son 3 yılda KYK ile ilişiği kesilen kaç öğrenci vardır? Gerekçeleri nelerdir?
    • Anayasal ve demokratik haklarını kullanarak protesto gösterilerine katılan öğrenciler hakkında uygulanan özel bir uygulama var mıdır?
    • Bakanlığınızın LGBTİ+ öğrencilerinin maruz kaldığı sosyal dışlanmayla ilgili çalışmaları var mıdır? (HABER MERKEZİ)

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