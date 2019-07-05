05 Temmuz 2019 12:54
Samsun’da iş cinayeti | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Samsun Bafra’da 59 yaşındaki inşaat işçisi Muharrem Külah, çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
ARŞİV | Fotoğraf: DHA
Samsun’un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçe merkezindeki inşaatta çalışan 59 yaşındaki Muharrem Külah, dördüncü kattan düştü. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Külah, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Samsun/AA)
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