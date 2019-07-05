CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu’ya ilişkin açıklamaları ve Deniz Gezmiş’i öven ifadeleri nedeniyle dava açıldı. Tüm hakkında hazırlanan iddianame, Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 9 Temmuz günü sabah 9.45'te görülecek.

İddianamede, Mehmet Tüm’ün CHP Altıeylül İlçe Teşkilatı’nın Balıkesir Şoförler Odası toplantı salonunda yaptığı konuşmada Sülayman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği sözleri ve yine aynı toplantıda kullandığı “Deniz Gezmiş bu ülkenin bağımsızlığı için, demokratik bir Türkiye için emperyalizme karşı idam sehpasına gitti. O bir kahramandır, o bir devrimcidir, o bir sosyalisttir” ifadeleri suç olarak nitelendi. (HABER MERKEZİ)