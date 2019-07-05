05 Temmuz 2019 12:02

16 yılda enflasyon 4 kat, açlık sınırı 5 kat arttı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi, TÜİK'in enflasyon verilerinden yararlanarak Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını hesapladı.

16 yılda enflasyon 4 kat, açlık sınırı 5 kat arttı

Görsel: BİSAM

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    Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezinin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.03 arttığı Haziran'da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 971 lira olarak tespit edildi.

    BİSAM verilerine göre, Haziran ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 16,91 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17,49 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 18,61 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12,69 lira oldu.

    BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması bin 971 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise 6 bin 818 lira olarak tespit edildi.

    İzmir 3 büyükşehir içinde yaşam maliyeti en yüksek olan il oldu. İzmir için açlık sınırı 2 bin 105 TL olarak tespit edilirken, İstanbul’da 2 bin 80 TL, Ankara’da 1957 TL olarak gerçekleşti. Resmi enflasyon 16 yılda yaklaşık 4 artarken açlık sınırı yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

    Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar şöyle gerçekleşti:

    • Peynir, çökelek vb. ürünler 17,79 lira
    • Sebze ve meyve 9,38 lira
    • Et, tavuk ve balık 12,41 lira
    • Süt ve yoğurt 8,30 lira
    • Ekmek 4,39 lira
    • Katı yağ 2,58 lira
    • Sıvı yağ 1,28 lira
    • Yumurta 0,74 lira
    • Şeker, bal, reçel ve pekmez 2,76 lira

    BİSAM hesaplamasında esas alınan günlük alınması gereken kalori miktarları, 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori, 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori, yetişkin bir erkek için 2953 kalori ve yetişkin bir kadın için 2658 kalori oldu.

    BİSAM’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39,7 ile en yüksek paya sahiptir. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24,3 olmuştur. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı bir yılda 214 lira arttı” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

    İnfografik: BİSAM

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