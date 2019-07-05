İBB Genel Sekreterliği'ne eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı

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Sudan’da uzlaşı sağlandı: Egemenlik konseyi dönüşümlü kontrol edilecek

Sudan’da darbe yönetimiyle ile muhalifler, geçiş döneminin idaresiyle ilgili anlaşmaya vardı. Muhalifler ve askerler ülkeyi üç yıl yönetecek egemenlik konseyini dönüşümlü kontrol edecek.