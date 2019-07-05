İBB Genel Sekreterliği'ne eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.
Fotoğraf: DHA
23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu, eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut’u İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görevlendirdi.
Giresun’da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yapan Erkut, 1979’da çalışma hayatına TÜPRAŞ’ta başladı.
Özelleştirilmesinin ardından 2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.
Öte yandan Genel Sekreter Yardımcılığı'na Mehmet Çakılcıoğlu, Başkan Danışmanlığı'na Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız, Özel Kalem Müdürlüğü'ne Yavuz Saltık, Birinci Hukuk Müşavirliği'ne Eren Sönmez ve Bilişim Danışmanlığı'na Erol Özgüner atandı. (HABER MERKEZİ)