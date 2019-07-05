Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti. (Ankara/AA)