05 Temmuz 2019 09:20

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı

Siirt Eruh’ta hayvan otlatan bir çocuk, yerde bulduğu cismin elinde öatlaması nedeniyle ağır yaralandı.

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı

Fotoğraf: DHA

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    Siirt'in Eruh ilçesinde, hayvan otlattığı sırada arazide bulduğu cismin elinde patlaması nedeniyle 13 yaşındaki İsmet Kılıç isimli çocuk ağır yaralandı.

    Olay, bu sabah Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan İsmet Kılıç, hayvanları otlatırken yerde bir cisim buldu. İsmet, cismi incelediği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, Kılıç ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı askeri helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede jandarma tarafından inceleme yapıldı. (Siirt/DHA)

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