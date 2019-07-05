İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 25’i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini “şark görevi” nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı, 34’ü rütbeli bin 412 personel ise başka illerden İstanbul’a atandı.

Buna göre emniyet müdürlüğünde görevli 3 başkomiser, 3 komiser, 19 komiser yardımcısı ile 5 baş polis, 1 kıdemli polis ve 2 bin 31 polis memurunun tayin edilirken başka illerden de 3 komiser, 31 komiser yardımcısı ile 1 baş polis, 4 kıdemli polis ve bin 373 polis memuru İstanbul’a tayin edildi.

Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mevcut personel sayısında 650 düşüş yaşandı. (İstanbul/AA)