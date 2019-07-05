MHP'li belediye başkanı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Çorlu tren katliamı davasında heyetin çekilme talebi reddedildi

Çorlu tren kazası davasında mahkeme heyetinin herhangi bir reddi hakim talebi olmadığı halde aldığı davadan çekilme kararı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.