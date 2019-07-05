ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına militarizm sosu

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı güne damgasını vurdu.

Başkent Washington'daki törenlerin gündüz bölümünde, geleneksel olarak düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı. Akşam saatlerinde ‘Amerika'ya Selam’ temasıyla düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarına Trump da katıldı.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

TANK VE UÇAKLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar dikkat çekti.

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Konuşmasında ABD ordusuna birçok kez atıf yapan Trump, konuşmasında da militarist öğeleri kullanmaktan kaçınmadı.

‘BEBEK TRUMP’ PROTESTOSU

Öte yandan kutlama alanında Trump'ı protesto etmek üzere bir araya gelen CodePink üyesi kadınlar, Trump'ı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon ile protesto etti.

Washington polisinin helyum doldurularak uçurulmasına müsaade etmediği dev balon, yere bağlı şekilde göstericilerin eylemine eşlik etti. (AA)