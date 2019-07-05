Alınmayan önlemler mülteci 5 işçinin canını aldı, firma sahibi tahliye edildi!

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir işyerinde 16 Ocak 2019'da çıkan ve Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tek tutuklu sanık olan firma sahibi Ömer İnal tahliye edildi.

TUTUKSUZ SANIKLARDAN 1'İ DURUŞMAYA GELMEDİ

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer İnal ile tutuksuz sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mustafa Demirci duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından sanık ve avukatlarının savunmalarına geçildi.

"BUNLAR BENİM İŞÇİLERİM DEĞİL, BANA FASON ÜRETİM YAPANLARIN İŞÇİLERİ"

Sanık Ömer İnal, internet üzerinden mobilya satışı yapan bir şirketin sahibi olduğunu, mobilyaların Siteler'de anlaştığı firmalarca fason üretildiğini söyledi.

Yangın çıkan binada kiracı olduğunu bildiren İnal, binanın giriş katını kendisinin, diğer katların ise firması için fason üretim yapan sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk tarafından kira karşılığında kullandığını öne sürdü.

Adı geçen sanıkların her birinin kendi namına çalıştığını, bunlar arasında patron-işçi ilişkisi bulunmadığını savunan İnal, yangının Altınkaynak ve Potuk tarafından kullanılan birinci katta başladığını, yaşamını yitiren işçilerin ise sanıklardan Bekir Kanıgür'e ait üçüncü kattaki işyerinde çalıştıklarını bildirdi.

"Binada başka imkan bulunmadığı için" elektrikli ısıtıcı kullanıldığını iddia eden İnal, "Kablolar alev alınca oradaki yanıcı maddeler tutuşmuş. Hayatını kaybeden işçilerden haberdardım ancak kimin ne iş yaptığını bilmiyordum. Benim muhatabım o işyerindeki ustalardır. Bunlar benim işçilerim değil, bana fason olarak üretim yapan kişilerin işçileriydi" dedi.

Yangının çıkmasına yol açan elektrikli ısıtıcıların firmasınca temin edildiği iddiasını kabul etmeyen İnal, suçsuz olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

DİĞER SANIKLAR İŞYERLERİNİN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk ise Ömer İnal'a ait işyerinde prim karşılığı usta olarak çalıştıklarını, işyerlerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

İnal ile aralarında patron-işçi ilişkisi dışında herhangi bir üretim veya kira sözleşmesi bulunmadığını ileri süren sanıklardan Bekir Kanıgür, hayatını kaybeden işçileri İnal'ın bilgisi doğrultusunda kendisinin işe aldığını ifade etti.

İfadeler ve çapraz sorgu sırasında sanıkların avukatları arasında zaman zaman tartışma çıktı.

TANIKLARIN BEYANLARI KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmasının ardından aralarında yangından kurtarılan işçilerin de olduğu bazı kişileri tanık olarak dinledi.

Tanıkların tamamı, sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk'un kendileri namına çalıştığını, İnal için fason üretim yaptıklarını, ölen işçilerin de Kanıgür'e ait işyerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tanık beyanlarının ardından söyleyecekleri sorulan sanıklar Kanıgür, Altınkaynak ve Potuk, tanıkların tamamının İnal'ın işyerinde çalışan veya iş yaptığı kişiler olduğunu, aleyhteki beyanları kabul etmediklerini belirtti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 8 EKİM'DE

Beyanlardan sonra ara karar açıklayan mahkeme, sanık Ömer İnal'ı, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması ve kusur oranının değişme durumunu gözeterek tahliye etti.

Duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Demirci'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme, davayı 8 Ekim'e bıraktı. (Anakra/AA)

5 işçinin yaşamını yitirdiği Mobilyacılar Sitesinde önlem alınmıyor

İtfaiye, 5 işçinin yaşamına mal olan ihmalleri raporladı