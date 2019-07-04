MÜSİAD Genel Başkanı: Türkiye’de ekonomik kriz ifadesini kabul etmiyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bartın Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını savundu.

Ülkede ekonomik anlamda "bazı sıkıntıların olduğunu" belirten Kaan, “Türkiye’de ekonomik kriz ifadesini kabul etmiyoruz. Geçmişte de bunlar oldu. Özellikle 1994-2001 yılları arasında 3 kriz yaşandı, biz bunları atlattık. 2008’de dünya krizi olduğunda da ‘Türkiye’den teğet geçecek’ denilmişti, teğet geçti” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının aktardığına göre dünyada korumacılık ve ticaret savaşıyla gelişen yeni bir sistem olduğunu savunan Kaan, “Bizler daha çok çalışarak, gelecek nesiller için de daha çok yatırım odaklı ortaklığa dayalı bir sistemle bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

MÜSİAD olarak Türkiye ve dünya genelindeki yapılarıyla bu durumla mücadele ettiklerini öne süren Kaan, “Bugün Bartın ekonomisini gördük. Turizmde yeni kaynaklarımızı tartışacağız. Türkiye’yi gelecekte ilk on ekonomi arasına sokmak için gayret göstereceğiz” dedi. (Bartın/AA)

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