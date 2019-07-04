İbrahim Kalın: Kabine revizyonu gündemimizde yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Kabine revizyonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarrufunda olan bir konu olduğunu belirten Kalın, "Bugün itibariyle böyle bir şey gündemimizde yok" dedi. Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddialarına da değinen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar" ifadelerini kullandı. Kalın ayrıca "S-400'ler çok yakın bir tarihte getirilecek. Günler içerisinde bu sistem Türkiye'ye gelecek ve aktif bir şekilde kullanılacak" dedi.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ZİRVESİ AĞUSTOSTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

"Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili sunum yapıldı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen ağustos ayının sonunda ya da eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak."

"S-400'LER ÇOK YAKINDA AKTİF OLARAK KULLANILCAK"

"Artık nihai aşamaya doğru hızla ilerliyoruz. Çok yakında teslimata başlanacak ve aktif olarak kullanılacak. NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize tehdit ya da tehlike oluşturacak bir şey değildir. Adı üstünde savunma sistemidir. Tehdit oluşturması söz konusu değildir. Bazı senaryolar ortaya atılıyor. "Getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak" gibi şeyler ortaya atılıyor. Bunlar doğru değildir. Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar. Nihayete erdiği zaman bunu da kamuoyuyla paylaşırız."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ NORMALDİR"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde büyük bir başarı görüyoruz. Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir. Bunun değişik unsurları var. Kabine bunun bir ayağıdır, yani bakanlıklar. Başkanlıklar olarak ifade ettiğimiz kurumlar başka ayağıdır, MİT, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri gibi. Ofisler önemli ayaklarından birisini teşkil etmektedir. Bu kurumlar diğer kurumlarla eş güdüm halinde hareket etmektedir. Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmekte, sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve onaylarıyla iş yapmaktadır. İhtiyaçlara göre belli değerlendirmeler, revizyonlar, güncellemeler yapılması normaldir. Cumhurbaşkanımız da bizzat icranın başı olarak ve baş komutan sıfatıyla bütün süreçleri takip etmektedir."

"YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"Yüksek İstişare Kurulu'nun uygulaması yakınlarda gerçekleşti. Bu kurulun şu anda üyeleri atanmış durumda. Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda olduğu için ilaveler olabilir. Sayın Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut. Bu devlet adamlarından oluşmaktadır. Elde ettikleri tecrübeyi bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza sunmak için oluşturulmuştur. İcra kurulu değil istişare kuruludur adı üstünde. Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. Belli periyotlarla toplanacaklar, brifing alabilecek, raporlar oluşturup Cumhurbaşkanımıza sunacaklar."

"CUMHURBAŞKANI, ALİ BABACAN İLE GÖRÜŞTÜ"

"Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar."

"KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TASARRUFUNDADIR"

"Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanımız net bir cevap verdi. Kendi tasarrufunda olan bir konudur. Bunun ne zaman ne şekilde yapılacağını kendisi değerlendirir. Bugün itibariyle böyle bir şey gündemimizde yok."

"LİBYA'DA YAŞANAN HADİSEDEN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Libya'da yaşanan hadiselerden büyük endişe duyuyoruz. Hafter ve ona yakın kuvvetlerin mülteci kampını bombalaması büyük bir faciadır, en güçlü şekilde kınıyoruz. Hafter ve taraftarlarının yürüttüğü askeri operasyonlar sorun olmaya devam ediyor. Biz Japonya'dayken Hafter ve arkadaşlarının Türk vatandaşlarına tehditleri bizim kararlılığımızı perçinledi. Libya'daki gerilimin sonlanması gerekiyor. Bizim Libya ile çok köklü, kültürel, tarihi ilişkilerimiz var. Bunların tehlikeye atılmasına yol açılacak adımlara izin vermeyeceğiz. Libya halkının iç barış ve huzurunun sağlanması gerekmektedir. Biz bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor." (HABER MERKEZİ)