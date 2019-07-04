2 gün önce 27 kuruş zam yapılan benzine 11 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Kurum 1 Temmuz'da da benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan zamla bir litre benzinin fiyatı Ankara'da 7,16 liraya, İstanbul'da 7,08 liraya, İzmir'de de 7,15 liraya yükselmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, indirim bilgisini Twitter hesabından duyurdu.

(EKONOMİ SERVİSİ)