04 Temmuz 2019 18:49
2 gün önce 27 kuruş zam yapılan benzine 11 kuruş indirim
2 Temmuz'da litre fiyatına 27 kuruş zam yapılan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı. Bu indirimle benzinin litre fiyatı ortalama 7 lira olacak.
Fotoğraf: Pixabay
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.
Kurum 1 Temmuz'da da benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan zamla bir litre benzinin fiyatı Ankara'da 7,16 liraya, İstanbul'da 7,08 liraya, İzmir'de de 7,15 liraya yükselmişti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, indirim bilgisini Twitter hesabından duyurdu.
4 Temmuz 2019
(EKONOMİ SERVİSİ)
Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor: Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı