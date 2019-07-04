04 Temmuz 2019 18:40
MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı logosu
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlığın Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile "meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabiliyor. (HABER MERKEZİ)
YAZARLAR