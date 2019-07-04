Saica Pack ambalaj fabrikasında direniş sürüyor

Cengidost ÖNDÜÇ

Sakarya

Saica Pack ambalaj fabrikasında Selüloz-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve 35 gündür direnişte olan 6 işçinin 3’ü ara bulucu görüşmesi sonrası tazminatlarını alarak işten ayrılmayı kabul etti. Kalan 3 işçi ise sendikalı olarak işe geri dönene kadar direnişi sürdürmekte kararlı.

Öte yandan işçilere destek ziyaretleri sürüyor. Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde 3. OSB’de faaliyet gösteren fabrikanın önünde çadır kuran işçileri Sakarya Barosunun Önceki Dönem Başkanı Avukat Zafer Kazan, KESK Sakarya Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Sakarya Şube Başkanı Ali İhsan Yavuz, Emek Partisi İl Yöneticisi Emre Pekşen ve TİP Sakarya İl Sorumlusu Eray Diriar ziyaret etti.

OSB’deki işçilerin direnişlerinin diğer fabrikalara da örnek olması bakımından çok önemli olduğunu dile getiren Eğitim Sen Şube Başkanı Yavuz, KESK olarak firmanın İspanya’daki Genel Merkezine ve işçi örgütlerine durumu tüm çıplaklığıyla anlatacaklarını söyledi. Avukat Zafer Kazan da örgütlü mücadelelerinde yanında olmaya devam edeceğini ve direnen işçilerin buradaki duruşunu korumaları gerektiğini bildirdi.

Ziyaret sırasında fabrikadan aracıyla çıkan holdingin Türkiye genel koordinatörü işçiler ve ziyaretçiler tarafından alkışlarla protesto edildi. Protesto sırasında “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganı atıldı. Daha sonra açıklama yapan direnişçi işçilerden Erkan Gürlü “Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa” diyerek kentteki ve ülkedeki tüm duyarlı insanları direnişlerine destek olmaya çağırdı.