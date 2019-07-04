Bayburt inşaat projesinde çalışan işçiler: Haklarımız gasbedilmek isteniyor

Bayburt Grup tarafından yürütülen "Ergene çayı ıslah projesi" şantiyesinde E-BERK isimli taşeron firma bünyesinde çalışan ve aylardır ücretlerini alamayan işçiler istifaya zorlandıklarını söyledi.

Firmanın şantiyede 6 gündür işi durdurduğunu söyleyen işçiler, “Firma haklarınızdan vazgeçin gidin diyor” dedi. 4 yıldır söz konusu şantiyede çalışan işçiler, yalnızca ihbar tazminatlarının 1,5 milyon TL’yi bulduğunu söyledi. İşçilerin bir kısmının istifa ederek şantiyeden ayrıldığı belirtildi.

Evrensel'e konuşan bir işçi, “İnşaat 2015 sonunda başladı. Yüzde 85-90’ı tamamlandı. 3 aylık işimiz kaldı. İş bitmeden bizi tazminatsız gönderme derdindeler. Kaymakamlığa, bakanlığa müracaat ettik. Yetkililerden doğru düzgün açıklama gelmedi. İnsanlar birbirinden borç alarak bilet alıp gidiyor. Öğle yemeği verilmiyor. ‘Koğuşları kapatacağız’ diyorlar. Taşkınlık yapmamızı bekliyorlar. Jandarma veya polis zoruyla bizi atmak için uğraşıyorlar. Akşam yemeğini de vermeyeceklerdi, kaymakam araya girdi öyle veriyorlar” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)