AKP’de revizyon tartışmasında endişe: Önce "rehabilite" dedi, şimdi "abartmayın"

"Başkanlık sistemi"nde değişikliğe gidileceğine dair AKP kanadından üst üste yapılan açıklamaların ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan “Bu kadar abartılacak bir şey yok” açıklaması geldi.

Bostancı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1’inci yılı ile ilgili olarak açıklama yapmış, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor” demişti.

Bostancı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geleceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin soru üzerine Bostancı, “Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil, sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir, bu çok doğal bir şeydir. Bürokratik kurumlar da kendi yapıp ettiklerine ilişkin zaman zaman dönüp ‘Ne yaptık ne ettik’ diye bir değerlendirme yaparlar. Sisteme ilişkin de bizim yaptığımız çalışmanın mahiyeti budur” ifadelerini kullandı.

ŞENER: ERDOĞAN SEÇİM DEĞİL UZLAŞMA İSTEYECEK

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, bir dönem yakın mesai arkadaşı olarak çalıştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mevcut sistemle yeni bir seçime gitmeyeceğini, “Partilerle uzlaşarak Anayasa değişikliğine gitme” yolunu tercih edebileceğini söyledi.

Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışılmaya başlandı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, konuyu Mezopotamya Ajansına (MA) değerlendirdi. Şener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şansının riske girdiğini ifade etti. Erdoğan’ın aynı sistemle yeni bir seçimi kazanacağından emin olmadığını belirten Şener, “Erdoğan’ın kaçamayacağı bir sorun var; kendi eliyle inşa ettiği ve Türkiye’ye büyük zarar veren bu rejiminde sürdürülemez olduğunu gördüğü için aşması gereken bir nokta olarak bunu görüyor. Seçim yerine partilerle uzlaşarak anayasa değişikliğine gitmeyi denemeye niyetli gibi” diye konuştu.

"BİR MUTABAKATA İHTİYAÇ VARDIR"

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Şener, “Mademki, tüm partiler bir değişiklikten yanadır Mecliste komisyonlar kurulacaktır. Bir uzlaşma komisyonunun oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bir mutabakata ihtiyaç var. Toplumsal talepleri karşılayacak bir metin ortaya çıkmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)