Batman’a söz verilen hastane 4 yıldır neden yapılmıyor?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, Batman Bölge Devlet Hastanesinin yetersiz hasta kapasitesinden dolayı hastanede yaşanan sağlık hizmeti sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için soru önergesi veren Uca, 2015 yılında yapılması sözü verilen hastanenin Batman’a neden halen yapılmadığını sordu.

HASTALAR ÇEVRE İLLERE GÖTÜRÜLÜYOR

Meclise sunduğu önergede 354 yataklı Batman Bölge Devlet Hastanesinin kapasitesinin hasta yükünü kaldırmadığını belirten Uca, yetersiz personel sayısı ve yatak yüzünden ameliyatlar yapılamadığını yanı sıra acil servislerde de bu sorundan kaynaklı uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Uca, sağlık hizmetine erişimde sıkıntı yaşayan yurttaşların hastalarını çevre illere götürmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Batman halkı yüksek kapasiteli bir hastaneye ihtiyaç duymakta ancak 2015 yılından beri yapılma sözü verilen 500 yatak kapasiteli yeni hastane ile ilgili muallak durum devam etmektedir. Güney Raman çevre yolunda hastane için tahsis edilen 90 dönümlük arazinin, fizibilite raporları ve imar çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen, ihalesinin ne zaman yapılacağı hâlâ bir soru işaretidir” dedi.

HASTANE PROJESİ HANGİ YIL TAMAMLANACAK?

Feleknas Uca’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için verdiği sorular ise şöyle;