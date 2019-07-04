Batman’a söz verilen hastane 4 yıldır neden yapılmıyor?
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, 2015 yılında Batman'a yapılması söz verilen hastanenin neden yapılmadığını Sağlık Bakanına sordu.
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca
Fotoğraf: Feleknas Uca
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, Batman Bölge Devlet Hastanesinin yetersiz hasta kapasitesinden dolayı hastanede yaşanan sağlık hizmeti sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için soru önergesi veren Uca, 2015 yılında yapılması sözü verilen hastanenin Batman’a neden halen yapılmadığını sordu.
HASTALAR ÇEVRE İLLERE GÖTÜRÜLÜYOR
Meclise sunduğu önergede 354 yataklı Batman Bölge Devlet Hastanesinin kapasitesinin hasta yükünü kaldırmadığını belirten Uca, yetersiz personel sayısı ve yatak yüzünden ameliyatlar yapılamadığını yanı sıra acil servislerde de bu sorundan kaynaklı uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Uca, sağlık hizmetine erişimde sıkıntı yaşayan yurttaşların hastalarını çevre illere götürmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Batman halkı yüksek kapasiteli bir hastaneye ihtiyaç duymakta ancak 2015 yılından beri yapılma sözü verilen 500 yatak kapasiteli yeni hastane ile ilgili muallak durum devam etmektedir. Güney Raman çevre yolunda hastane için tahsis edilen 90 dönümlük arazinin, fizibilite raporları ve imar çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen, ihalesinin ne zaman yapılacağı hâlâ bir soru işaretidir” dedi.
HASTANE PROJESİ HANGİ YIL TAMAMLANACAK?
Feleknas Uca’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için verdiği sorular ise şöyle;
- “Batman’da yapılması planlanan 500 yatak kapasiteli hastanenin ihale tarihi belirlenmiş midir?
- Hastane projesinin hangi yıl tamamlanması planlanmaktadır?
- Yeni hastane projesi tamamlanana kadar, hastanedeki yoğunluk sorununa ilişkin bir çalışmanız bulunuyor mu?
- Yatak sayısına göre hasta başına düşen hemşire sayısı nedir?
- Eksiklik var ise bu eksikliği gidermek için bir çalışma yürütülmekte midir?
- Batman Devlet Hastanesindeki sağlık personeli sayısı, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun mudur?
- Dört yıldır söz verilmesine rağmen, halen temeli atılmayan devlet hastanesinin yapılmamasında, ildeki özel hastanelerin etkisi veya baskısı var mıdır?
- Kapasite yetersizliğinden dolayı başka illere sevk edilen hasta sayısı kaçtır?
- Son dört yılda personel ve yatak sayısı yetersizliğinden dolayı sevk edildiği için sağlık hizmeti alamayıp hayatını kaybeden hasta sayısı kaçtır?
- Hastanede, yeterli donanıma ve personele sahip ambulans sayısı kaçtır?" (Diyarbakır/EVRENSEL)