04 Temmuz 2019 16:51
Tunus'ta mültecileri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp
Tunus kara sularında mültecileri taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Arşiv | Fotoğraf: DHA
Tunus kara sularında mültecileri taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Tunus kara sularında 86 mülteciyi taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu, Tunus Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Teknenin batmasının ardından 5 kişinin kurtarıldığı, teknedekilerin 7’sinin kadın olduğu duyuruldu. (DHA)
(Fotoğraf: Arşiv)
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