Evrensel yazarlarından Çevirmen Rıza Saygılı son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Evrensel yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı, İstanbul Karacaahmet Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Saygılı Ailesi, Evrensel’den çalışma arkadaşları ve Emek Partili yoldaşları katıldı. Saygılı 30 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Uğurlamaya Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'ın yanı sıra Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, (DİDF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çarman ile çeşitli sendika temsilcileri ve Emek Partili yoldaşları katıldı.

Cenaze için Karacaahmet Gusülhanesinde buluşan yakınları, Saygılı’nın kızıl bayrağa sarılı tabutunu mezarlığa taşıdı. Yürüyüş sırasında Saygılı’nın fotoğrafları, kızıl bayraklar ve Emek Partisi bayrakları taşındı.

'ÖRNEK BİR İŞÇİ SINIFI NEFERİ'

Mezar başında konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, “O hayatın en zorlu koşullarında, işçi sınıfının davasına olan inancı, o inancı sağlamlaştıran bilinciyle örnek bir işçi sınıfını neferi olmuştur” dedi. Gerek örgütlü yaşamda gerek sınıfın gazetesinde bu mücadele bilinciyle bulunduğunu ifade eden Gürkan, Saygılı’nın enternasyonalist komünist hareketin bir parçası olduğuna da vurgu yaptı.

“Tek başına da kalsa, en zorlu koşullarda bile bir komünistin işçi sınıfının davasına ve sosyalizme inançla ve bu bilinçle hareket etmesi bize miras bıraktığıdır” diyen Gürkan, “İşçi sınıfının mücadele araçları ne ise o araçları kurma, geliştirme, büyütme Rıza yoldaşın tutumudur” dedi.

'HAYATA SOSYALİST FELSEFENİN PENCERESİNDEN BAKMAK...'

DİDF Yöneticisi Ali Çarman ise “Deniz'in yoldaşları, Metin Göktepe'nin yoldaşları, yanımızda duran Şeref Aydın'ın yoldaşları, bir kez daha en önde yürüyen bir yoldaşımız için bir araya geldik” dedi. “Rıza bir Kürt devrimcisiydi ama en basit sorundan en karmaşık soruna kadar, dünya sorunlarının hepsine sadece Diyarbakır penceresinden, sadece Ankara penceresinden bakmıyordu. Sosyalist felsefenin dünya penceresinden bakıyordu” diyen Çarman, “Rıza yoldaşımız yanımızda olduğunda kendimizi güvende hissediyorduk” dedi. Bu güvenin kaba bir kuvvetten kaynaklanmadığını söyleyen Çarman, “Bu inancın ve bilincin, halkımızın deyişiyle taşı taşın üstüne koyma becerisinin bir karşılığıydı” dedi.

Ailesi adına konuşan ağabeyi Mehmet Saygılı ise “Yüzünüzde Rıza'nın göz izlerini arayın. Rıza'nın olduğu yerde çaresizlik yoktu” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)