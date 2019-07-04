Midyat Belediyesinin logosundan Êzidî sembolü Melek Tavus’un çıkarılmasına tepki

AKP’li Midyat Belediyesi, yıllardır kullanılan logosunda değişiklik yaptı. Belediye Meclisi, Midyat Belediyesinin logosunda farklı inanç gruplarını (Hristiyan, Müslüman ve Êzidîler) temsil etmek için bulunan sembolleri değiştirdi. Êzidîlerin inancında “Melek Tavus” (Kürtçe: Tawusê Melek, Ezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı) olarak bilinen sembolü çıkardı ve Hıristiyanları temsil eden çan kulesini geri plana çekti. Logoda iki adet güvercin ve ay-yıldız öne çıkarıldı.

Belediye encümen toplantısında alınan bu karar kamuoyunda tepki çekti.

Melek Tavus'un bir kabartması. Fotoğraf: YZD/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

HDP MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK: GÖRÜNÜRLÜKLERİ ORTADAN KALDIRILIYOR

Tuma Çelik | Fotoğraf: Evrensel

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Süryani Milletvekili Tuma Çelik, Mezopotamya Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Süryaniler, Êzidîler, Mahelmiler, Araplar, Kürtler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar bir arada yaşıyorlar. Aralarına hiçbir sınır koymadan. Bu yaşam biçimi binlerce yıldır devam ediyor. Bu güne kadar merkezi otoritenin yapmış olduğu müdahaleler dışında bu kimlikler arasında bir sorun yaşanmadı. Zaman içinde dışarıdan yapılan müdahaleler nedeniyle önce Süryaniler göç etmek zorunda kaldı. Ardından Êzîdîler aynı durum ile karşılaştılar. Bugün ortaya çıkan bu durum nedeniyle de Süryaniler ve Êzidîler Midyat’ta yok olmakla karşı karşıya geldiler” diye konuştu.

“Bugün yine aynı şeyleri yaşıyoruz” diyen Çelik, “Merkezi otoriteye baktığımızda yerel iktidarda bulunan insanlar sürekli Midyat’ın dinler ve dinler şehri olduğunu söylerler ama bir de bakıyoruz ki; hem halklar bakımında hem de görünürlük anlamında egemen anlayışın dışındaki kimliklere yaşam hakkı tanınmıyor. Görünürlükleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bugün de belediyenin yapmaya çalıştığı şey aynı” dedi.

AKP’Lİ MİDYAT BELEDİYE BAŞKANI: YENİ LOGO 50 ESER ARASINDAN SEÇİLDİ

Independent Türkçe’den Abdülhakim Günaydın’a konuşan AKP’li Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, logonun güncellenmesi için yarışma düzenlediklerini ve 50’ye yakın eserin katıldığını belirterek, “Her logonun kendine ait bir hikayesi var. Katılımcılardan bunların hikayesini istedik. Sonuç olarak şuan kullandığımız üç dini temsilen minare, kilise ile mabetten oluşan ve bunları kucaklayan etrafındaki hilal olan logo seçildi. Üstteki kuşlar da Midyat ve Mardin güvercinleridir” dedi.

Şahin’e göre yapının oturduğu 3 çizgili platform 3 medeniyeti (İslamiyet, Hristiyanlık, Êzidîlik), hilal içerisindeki kilise, Êzidî tapınağı ve cami sembolleri (3 dinin mabedleri) ay yıldız çatısı altında farklı medeniyetlerin unsurlarını sembolize ediyor ve süzülen güvercinler ise sevgi ve saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimliyor.

HDP’Lİ MECLİS ÜYESİ: ÜÇ DİNİ TEMSİL ETMEYEN HİÇBİR LOGOYU KABUL ETMEYECEĞİZ

Yine Independent Türkçe’ye konuşan HDP’li Midyat Belediye meclis grup sözcüsü Cemal Bektaş da üç dini temsil etmeyen hiçbir logoyu kabul etmeyeceklerini dile getirerek, “Başkan meclis toplantısında logonun güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. HDP’’li üyeler olarak karşı çıktık. Midyat’ta Müslümanlar, Hristiyan ve Êzidîler bir arada yaşıyor. Üç dinin temsil edilmediği bir logoya izin vermeyeceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)