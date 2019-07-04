Gözaltındaki yakınlarından haber alamayan aileler yetkililerden yanıt bekliyor

Kayıt dışı olarak zorla alınan ve kayıp olan 6 kişinin aileleri yakınlarından aylardır haber alamıyor. Aileler, insan hakları savunucuları hukukçular ve hekimlerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Yetkililerin kendilerine yanıt vermediğini ve işkence haberlerini duydukça korkularının büyüdüğünü anlatan aileler, yıllardır yakınlarından haber alamayan Cumartesi Annelerini artık daha iyi anladıklarını söyledi.

Ankara Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) imzacı olduğu ortak açıklamayı İHD Genel Merkez Yöneticisi Nuray Çevirmen okudu. Türkiye'nin uzun yıllardır kayıt dışı olarak gözaltına alınan kişilerin kaybedilmesi vakaları ile gündemde olduğunu söyledi.

1990’lı yıllarda ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında binlerce kişinin gözaltında kötü muameleye, kayıt dışı olarak gözaltılara maruz kaldığını, birçok kişiden yıllardır haber alınmadığını belirten Çevirmen, 2019 yılında da kayıt dışı olarak zorla alınan ve kayıp olan Salim Zeybek, Gökhan Türkmen, Erkan Irmak, Yasin Ugan, Özgür Kaya ve Mustafa Yılmaz ile ilgili olarak ailelerin birçok kuruma ve yetkili organlara başvuru yaptığını söyledi. Çevirmen, “İkili görüşmelerde bulunmuş, suç duyurularında bulunmuş, milletvekilleri soru önergesi vermiş, hukuki olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştır. Bu kaçırılma vakaları birbiriyle benzer şekilde gerçekleşmiştir." diye konuştu.

"İSTİHBARATIN YASADIŞI FAALİYETLERİ ARAŞTIRILMALI"

Kişi özgürlüğü ve güvenliğinden yoksun bırakacak bir şekilde tehdit, baskı ve zorla kaçırma eylemini gerçekleştiren kişiler ve görevlilerin işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ederek suç işlemekte olduklarını belirten Çevirmen, bu yasadışı uygulamaya son verilmesini istedi. Zorla kaçırılma ve kaybetme tehlikesi altında olanların, maruz kalanlar ve yakınlarının çekinmeden tüm girişimlerde bulunması gerektiğini vurgulayan Çevirmen, “Güvenlik ve istihbarat birimleri faaliyetlerini hukuka uygun bir biçimde sürdürmeli, kişilerden baskı ve tehdit yöntemleriyle delil elde etme yönteminden vazgeçmelidir. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, alt komisyon kurarak istihbarat örgütlerinin yasa dışı faaliyetleri konusunda araştırma yapmalıdır. Barolar, İnsan Hakları Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve kamuoyu bu olaylara karşı gerekli hassasiyeti göstererek, bu konuda duyarlılık oluşmasına ve kişi güvenliği ve özgürlüğünden mahrum bırakma fiillerine son verilmesini sağlamaya çalışmalıdır” diye konuştu.

YETKİLİLER CEVAP VERMİYOR

Açıklamanın ardından Şubat ayından beri yakınlarından haber alınamayan aileler konuştu. Özgür Kaya'nın eşi Aycan Kaya, “Eşimin neler yaşadığını, yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Bir insan suçluysa yargılanır, cezasını çeker. Cumartesi Annelerinden biri 23 yıl önce babasını kaybettiğini artık bir ümidi olmadığını ama bizim için ellerinden geleni yapacağını söyledi. Ben artık eşimin ortaya çıkarılmasını istiyorum” dedi.

Nilüfer Irmak eşi Erkan Irmak'ın 16 Şubat 2019 tarihinde evden çıkarken tartaklanarak götürüldüğünü ve o günden beri haber alamadıklarını söyledi. Yaptığı başvurulara yetkili mercilerden bir yanıt alamadığını anlatan Irmak, “O günden beri camda gelmesini bekliyorum. Oğlum diyor ki söyleseydin peşinden koşardım. Diğer ailelerin yanında oldu ama birşey yapamadılar. Ortanca oğlumdan saklıyordum ama o da sınavdan iki ay önce öğrendi. Küçük çocuğumun öğrenmesinden korkuyorum” dedi.

"ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU"

Salim Zeybek'in eşi Fatma Betül Zeybek ise “Ben saklayamadım her şey çocuklarımın gözü önünde oldu. Ben de işkence haberlerini okuduğumda çok etkilendim. Bizi ne bekliyor ondan habersiziz. Bugün tam 134 gün oldu, atrık gün sayıyoruz. Cumartesi Annelerini o kadar iyi anlıyorum ki. Akıl sağlığı, beden sağlığı yerinde mi gelecek bilmiyorum. Ben kendimi hazırlamaya çalışıyorum ama çocukları nasıl hazırlarım bilmiyorum” diye konuştu.

KAÇIRANLAR GİZLİ DOSYANIN NUMARASINI SÖYLEMİŞ

“Cumartesi Annelerini şimdi daha iyi anlıyoruz” diyen Yasin Ugan'ın abisi Mikail Ugan, kardeşini kaçıranların üzerinde polis kıyafetleri olduğunu belirtti. Ugan, kaçırılma esnasında komşular neden gözaltına alındığını sorunca gizli olan soruşturma dosyasının numarasının verildiğine dikkat çeken Ugan, “Devletin açıklama yapması lazım. Bunu kim bilebilir?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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