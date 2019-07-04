Cemil Bayık çözüm sürecini yazdı, İbrahim Kalın ‘terör propagandası’ dedi

PKK Yöneticisi Cemil Bayık, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine AKP ile yürütülen çözüm sürecini ve bugüne ilişkin değerlendirmelerini yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Washington Post'u ‘terör örgütü propagandası yapmakla’ suçladı.

Bayık, “Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım” başlıklı yazısında 2000'lerin başından beri devletle yapılan görüşmeleri, ateşkesleri ve 2015'te biten çözüm sürecinin ardından Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi ve bu süreçlerde kendilerinin de hatalar yaptıklarını söyledi.

Kürt sorununun çözümü konusunda yalnızca Erdoğan ve AKP’nin muhatap alınmasını saflık olarak niteleyen Bayık, çatışmaların sonlandırılması için Türkiye’deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

Kürt meselesinin Türkiye sınırları içinde siyasi bir çözüme ulaşması için müzakerelere açık olduklarını söyleyen Bayık, esas müzakereci olarak tanımladığı Abdullah Öcalan’ın rahat bir şekilde çalışabilmesinin koşullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İBRAHİM KALIN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İZAH EDİLEMEZ

Yazıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Washington Post'a “ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir” sözleriyle tepki gösterdi.

Kalın “Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise bu yayının “uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesini ağır biçimde ihlal ettiğini” söyledi. (HABER MERKEZİ)