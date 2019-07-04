04 Temmuz 2019 14:27
Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiş için başvuruda bulundu
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal İmralı'ya hareket etti
Fotoğraf: MA
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları Nevroz Uysal, Faik Özgür Erol, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran ve 18 Haziran’da müvekkilleriyle 4 kez görüşmüştü. (İstanbul/MA)
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