Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiş için başvuruda bulundu

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Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti

Trump, uranyum stok sınırını aşan İran'ı "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir" sözleriyle tehdit etti.