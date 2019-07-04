10 Ekim anıtı için Mansur Yavaş’tan yanıt bekleniyor

Ankara'da 10 Ekim 2015’te IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırılarında 103 kişi yaşamını yitirmişti. Dönemin AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Ekim 2015 tarihinde yapılan Meclis toplantısında, katliamda yaşamını kaybedenler anısına Ankara Garı önüne anıt yapılması kararı alındı ancak 4 yıl geçmesine rağmen anıta dair bir adım atılmadı.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 10 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan randevu talep etti. Yavaş ile anıta dair görüşmek istediklerini belirten 10 Ekim-Der Eş Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “Talebimizi değerlendirip, geri döneceklerini söylediler ama üzerinden 19 gün geçti” dedi.

"KARARIN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Kendi çabalarıyla yapılan sembolik anıtın sürekli saldırıya uğradığını ve yakınlarını kaybeden ailelerin artık bir anıt yapılması noktasında talepleri olduğunu hatırlatan Coşgun, zaten alınmış bir karar olduğunu ve bunun uygulanmasını beklediklerini söyledi.

Meclis kararının uygulanmasının şehre bir borç olduğunu dile getiren Coşgun, “Biz Melih Gökçek’ten aldığımız cevabı Mansur Yavaş’tan da görürsek hukuken nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz. Bir an önce yaşamını yitiren arkadaşlarımız için anıt yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Coşgun, aynı zamanda anıtın durumuna dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den de randevu talep ettiklerini kaydetti. (Ankara/MA)

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