ABİDE araştırmasında eğitim sisteminin başarısızlığı ön plana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi öğrencilerin akademik becerileriyle ilişkili öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasının veri analizleri tamamlandı.

ABİDE araştırması 81 ilde bin 230 okulda 75 bin 8'inci sınıf öğrencisine ve bin 62 okulda, ve 41 bin 54 4'üncü sınıf öğrencisine yönelik geçen yılın nisan ayında düzenlendi. Her bir testte 27 soru kullanıldı. Bu soruların üçü ilk kez 2018 uygulamasında kullanılan pilot sorular oldu.

Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1,6'sı temel altı, matematik testinde öğrencilerin yüzde 16,4'ü temel altı, fen bilimleri testinde öğrencilerin yüzde 9,4'ü temel altı, sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 4,4'ünün temel altı düzeyinde olduğu görüldü.

Okuduğunu anlama konusunda Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 66,1’i orta ve altında, yüzde 33,9’u ise orta üstünde cevaplar verdi. 4 işlem sorulan Matematik testinde ise öğrencilerin yüzde 85,8’i orta ve altında, yüzde 14,2’si orta üstü düzeyinde yer aldı.

"EĞİTİMDE YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ 4+4+4 DÜZENLEMESİ"

MEB’in PISA’ya alternatif olarak hazırladığı ABİDE raporunun sonuçlarının son PISA sonuçları ile birebir örtüşmesi açısından dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu, “PISA’ya alternatif olarak geliştirilen bu çalışma, açık bir dayatma şeklinde hayata geçirilen eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin eğitimde yaşanan başarısızlığın temel nedeni olduğunu ortaya koyuyor. Matematik, Türkçe, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında ortaya çıkan sonuçlar, eğitimin niteliğindeki bozulmayı ve okullarda verilen eğitimin yetersizliğini somut örneklerle göstermesi açısından önemli ” yorumunda bulundu.

ABİDE raporunda, okulda kütüphane bulunmasının öğrencilerin akademik becerileriyle pozitif yönde ilişki gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Kız çocukların eğitim hedeflerinin daha yüksek, okula yönelik tutumlarının daha pozitif olduğu ve derslere daha fazla önem atfettikleri verilerle kanıtlandı.

DEVLET OKULLARI ÖZEL OKULLARIN GERİSİNDE!

Özel ortaokulların ölçülen akademik beceriler bakımından genel ortaokulları ve imam hatip ortaokullarını geçtiği, yatılı bölge ortaokullarının ise en son sırada yer aldığı görüldü.

Aydoğanoğlu, “Eğitimde yaşanan piyasa odaklı, bilim karşıtı ve rekabete dayalı dönüşümün etkisi görmezden gelinemez. Özellikle 4+4+4 ile eğitimde yaşanan dinselleşme uygulamaları, felsefe ve bilim derslerinin ağırlığının azaltılarak dini içerikli derslerin artması, ezberci ve sınav odaklı eğitim anlayışının sürmesi, okullar, bölgeler, özellikle de cinsiyetler arası eğitim eşitsizlik böyle bir tabloyu karşımıza çıkarıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı ABİDE araştırmasında da eğitim sisteminin başarısızlığı ön plana çıktı.

Türkçe için öğrencilerin yüzde 27,9'u temel altı, sosyal bilgiler alanında öğrencilerin yüzde 29,7'sinin temel altı, matematik alanında öğrencilerin yüzde 14,2'sinin temel altı, fen bilimleri alanında öğrencilerin yüzde 11,4'ünün temel altında kaldığı ortaya çıktı.

Öte yandan araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 42,3’ü kitap okumaya bir haftalık süre içinde 1 saatten az zaman ayırıyor.

Erdoğan’ın Japonya üzerinden karma eğitim karşıtı açıklamalarını hatırlatan Erkan Aydoğanoğlu, "Bu açıklamalar eğitim sorununu daha da derinleştirmekten başka bir işe yaramayacak. Farklı öğrenme becerileri gösteren farklı cinsiyetlerin eşit düzeyde eğitim alabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri açısından olmazsa olmaz olan karma eğitimin hedef alınması ve öğrencilerin cinsiyete göre ayrı ayrı eğitime yönlendirilmesi yeni ve telafisi mümkün olmayan sorunları beraberinde getirecektir. İktidar kendi dünya görüşüne uygun bireyler yetiştirme inadından vazgeçmedikçe eğitim sisteminin çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır" dedi.

“Gerek PISA, gerekse ABİDE sonuçları, eğitim sisteminde hayata geçirilen niceliksel düzenlemelerin (bütçe, okul ve derslik yapımı vb.) çocukların başarısı için yeterli olmadığını, kamusal eğitime, öğrenciye ve öğretmene yatırım yapmayan bir ülkenin eğitimde başarılı olamayacağını gösteriyor” diyen Aydoğanoğlu, “Çocuk ve gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almasından çok, ezbere dayalı, soru sormayı ve sorgulamayı yok sayan, tamamen sınavlara endeksli bir eğitim sisteminden başka bir sonuç beklemek zaten mümkün değil” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)