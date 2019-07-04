Mahmud Abbas: Bahreyn Çalıştayı boykot nedeniyle başarısız oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen ekonomi çalıştayının Filistin boykotu nedeniyle başarısız olduğunu belirtti.

Mahmud Abbas, Ramallah'taki başkanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Öncelikle, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen Bahreyn Çalıştayı hakkında konuşan Abbas, Filistin'in kabul etmediği ya da katılmadığı herhangi bir plan yahut anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.

Filistin meselesinde önce siyasi çözümün geldiğini, ekonomik konuların ikinci planda olduğunu ifade eden Abbas, şu an ekonomiye değil onur, güvenlik ve devlete ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Abbas, Bahreyn'in 25-26 Haziran'da ev sahipliği yaptığı çalıştayın ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in insanları kandırmak için ortaya çıkardığı büyük bir yalan olduğunu ancak Filistinlileri kimsenin kandıramayacağını söyledi.

Bazı Arap ülkelerinin katıldığı çalıştayın tüm Filistinliler tarafından reddedildiğine dikkati çeken Abbas, “İsmini anmak istemediğim, İsrail'in gözetimindeki Filistinli bir casus dışında kimse katılmadı. Bahreyn Çalıştayı, Filistin tarafının boykotu nedeniyle başarısız oldu” dedi.

Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de boykot çağrısı yapmıştı.

Abbas, konuşmasında Arap ülkelerine hitaben, “Filistin meselesinin çözümünden önce Arap ülkelerinin İsrail'le girişeceği herhangi bir normalleşme süreci yapılmaması gereken siyasi bir hatadır” ifadesini kullandı.

‘YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANINI KABUL ETMİYORUZ’

Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine çözüm iddiasıyla sunması beklenen ‘Yüzyılın Anlaşması’ planını kabul etmediklerini yineledi.

Abbas, “Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından ve ülkesinin büyükelçiliğini oraya taşımasından, Filistinli mülteciler ve sınır dosyalarını masadan kaldırmasından sonra Sayın Trump'tan ne bekleyebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Washington yönetimini herhangi bir barış sürecinde ara bulucu olarak kabul etmeyeceğini vurgulayan Filistin Devlet Başkanı, ABD'nin bir parçası olduğu uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

“Filistin, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından ABD ile temaslarını kesti. Ancak terörle mücadelede güvenlik iş birliği devam ediyor” diyen Abbas, ABD'nin, iki devletli çözümü, Kudüs'ün işgal altında olduğunu ve uluslararası meşruiyeti kabul ettiği günün ertesinde Beyaz Saray'da olacağını söyledi. Abbas, ABD ile kapıları tamamen kapatmayıp aralık bıraktıklarını ifade etti. (Ramallah/AA)