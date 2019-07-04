04 Temmuz 2019 10:24
Son Güncellenme Tarihi: 04 Temmuz 2019 12:13

Aladağ yurt yangını davası başladı, karar duruşması olması bekleniyor

12 kişi yaşamını yitirdiği Aladağ yurt yangını davasının 10'uncu duruşması başladı. Davada karar çıkması bekleniyor.

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Aladağ yurt yangını davası başladı, karar duruşması olması bekleniyor

Evren İşler'in Twitter hesabından alınmıştır. 

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana’nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016’da Süleymancılar cemaatine ait kaçak yurtta 11’i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmesi , 24 çocuğun da yaralanmasıyla ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın 10'uncu duruşması başladı. Kozan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıkması bekleniyor.

    Duruşmayı Sosyal Haklar Derneği, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin ile Adana Şube yöneticileri, Adana ve çeşitli illerin baroları izliyor.

    Duruşma öncesi basın açılaması yapan Sosyal Haklar Derneği ve aileler, kamu görevlilerinin de sorumlu olduğunu belirterek adalet istediklerini söyledi. Burada konuşan SHD avukatlarından Can Atalay, "Eğitimi Süleymancılar'a emanet edenler bu vebalin altında ezilecek. Bu dava eğitim hakkı davası. 12 kız çocuğu şahsında bu ülkede okumak isteyen yoksul çocukların davası" dedi.

    AİLELER KAMU GÖREVLİLERİNE İSTENEN CEZAYI AZ BULDU

    Dava özensiz davranış sonucu ölüme neden olma anlamına gelen ve 2 ila 15'er yıl hapis cezası ön görülen "birden fazla kişinin taksirle ölümüne ve yaralanmalarına sebep olma" suçundan açılmıştı. Hazırlanan iddianame ölümlerin alınmayan ihmaller zinciri ile göz göre göre geldiği belirtilerek çok tartışılmıştı. Savcılık makamının önceki duruşmada istediği ceza dosyayı bir adım daha ileri taşıdı. Savcılık mütalaasında ölümlerin ön görülür olduğunu kabul ederek "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan ceza verilmesini istedi. Buna göre taksirle öldürme ve yaralanmalarına sebep olma suçundan verilecek ceza 3'te 1 ya da yüzde 50 oranında arttırılarak 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar ceza verilmesi ön görülüyor. Ancak bu ceza Yurt müdürü, yurdun bağlı olduğu derneğin yönetim kurulu ile sınırlı. Savcılık kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma suçundan ceza istedi.

    Çocuklarını yangında kaybeden aileler ve müşteki avukatlar kamu görevlilerinin de sorumluluğuna dikkat çekerek, davranışın ölümle sonuçlanacağının ön görülmesine rağmen umursanmaması anlamına gelen "Olası kastla öldürme ve yaralanmalarına sebep olma" suçundan ya da ihmali davranışla kasten öldürmeden ceza almalarını istiyor.

    "KAMU GÖREVLİLERİNE İSTENEN CEZA YETERSİZ"

    Aileler mütalaaya karşı verdiği ifadede sanıkların cezalandırılmasını, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Ahmet Altun mütalaada ihmaller suçlanan başta dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere kamu görevlilerinin de gereken cezayı almasını istedi. İsmail Bagir, kendilerini yönlendiren üç muhtarının da yargılanmasını istedi. Mehmet Karataş, görevi kötüye kullanmakla suçlanan dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş'ın cezasının az olduğunu ifade etti. Nazmiye Karataş da özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş'tan özellikle şikayetçi olduğu söyledi. Mustafa Avcı da kendilerini yönlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün ceza almasını istedi.

    AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜTALAAYA KATILIYOR

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen katılan avukat mütalaaya katıldıklarını belirterek bilinçli taksirle öldürme suçunu üst sınırından ceza verilmesini istedi. Savunma yapan avukatlar ise savcının mütalaasına katılmadıklarını yangın çıkış sebebinin araştırılmasını isteyerek, itfaiye ekiplerini yine suçladı. Avukatlar cezanın "olası kastten öldürme'nin üst sınırında verilmesini" istiyor. 

    "BU DOSYA YOKSULUN EĞİTİM HAKKI DOSYASIDIR"

    Avukat Can Atalay, yurdun 1972'de açıldığını ve kaçak olarak işletildiğinin ortaya çıktığını belirterek "Yurt 1972 muhtırasından sonra açılmış, ilk resmi yazılması 1980 darbesi gözetiminde yapılmış. Tüm kamu görevlileri tarafından korunacaksınız, sonra illiyet bağı yok diyeceksiniz. Bu dosya yoksul ailelerin çocuklarının eğitim hakkı dosyasıdır" dedi. Atalay,  "Sanıklar cemaat faaliyetlerinin sürdürülmesini önceleyerek gerekli önlemleri almamıştır. Dün FETÖ'cüler sağlanan imkan bugün Süleymancılara sağlanmaktır. Ceza' olası kastten öldürme'nin üst sınırında verilmelidir" diye konuştu..

    "44 YIL KAÇAK YURT İŞLETİLMESİNE GÖZ YUMULDU"

    Yurt yıktırılarak bilirkişi incelemesinin yapılmasının engellendiğini ifade eden Atalay, eş zamanlı olarak 7 noktada kısa devre olan, çocuklara bulaşık yıkarken elektrik çarpan, yerlerin halı, çöken çatının ahşap olduğu bir binada önlem alınmamasının olası kasıt olduğunu söyledi. 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği böyle bir binada bilinçli taksirle alt sınırdan ceza verilmesi durumunda ortaya çıkacak tabloya dikkat çeken Atalay, "44 yıl kaçak yurt işleteceksiniz, bütün kamu görevlileri bunu bilecek sonra illiyet bağı kesildi diyeceksiniz; bu durum vicdanla dahi bağdaşmaz. Kamu görevlilerinin fiilleri ile sonuç arasındaki illiyet bağı kesilmemiştir. Kamu görevlileri etkili denetim yapmamış, tespit ettikleri eksiklikleri gidermek için hiçbir adım atmamışlardır. Cemaatin menfaati öncellenmiştir, öngörmüşlerdir ve öngördükleri sonucun meydana gelip gelmemesini umursamamışlardır." Atalay, kapıların çocukların üzerine kilitlendiğini ve çocukların kaçmamaları için kapı kollarının çıkarıldığını söyledi.

    Adana Baro Başkanı Avukat Veli Küçük de Aydın Efeler'de aynı cemaatin yurdunda çıkan yangından bahsederek "Denetlememe göz yumma var. İlçe Milli Eğitim Müdürünün yönlendirdiği söylüyorlar. En temel hak olan eğitimi sağlamak yerine İlçe Milli Eğitim Müdürü, kendi düşüncesini taşıyan yurda yönlendirmiş. Yangın hangi nedenle başlarsa başlasın çok ciddi yaşamsal tehlike oluşturacak koşullar var. Çok önceden biliniyor. Sanıklar bunu görecek yeteneğe sahip olması gereken kişiler. Kamu vicdanını rahatlatacak ve bir daha böyle olayların olmamasını sağlayacak şekilde hüküm kurulmasını, tüm sanıkların olası kastla insan öldürmeden ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. 

    "ZİMMETLE MALZEME ALAN İTFAİYE ERİ SORUMLU OLAMAZ"

    Görevi kötüye kullanma ile suçlanan İtfaiye eri sanıklar adına savunma yapan Av. İsmail Ayan zimmetle malzeme almak zorunda olan itfaiye erlerinin yeterli olmayan malzemeden sorumlu olamayacağını belirterek "Sanıklar arasında daire başkanı ve İtfaiye amiri dahi yok. Ama malzemeyi tedarik etmekle görevli olmayan iki itfaiye eri sanık olarak dinleniyor. Elbisesini zimmetle teslim alan kişi sorumlu tutulamaz. Sorumlular amir konumunda çalışıp malzeme tedarik etmesi gereken kişilerdir" dedi.

    Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü sanık Mehmet Aktaş'ın avukatı Berkay Dikici tepki çeken bir savunma yaptı. Müvekkilinin olayın gerçekleşmesinde sorumluluğunun olmadığını söyleyen Dikici, milli eğitimden tazminat alabilmek için müvekkilinin suçlandığını söyledi. Etkin denetim yapmadığı konusunda konuşan Dikici, 'müvekkilinin değil, marif müfettişlerinin izleme ve değerlerlendirme yapmakla yükümlü olduğunu, İlçe Milli Eğitim Müdürünün denetim yapmasının mümkün olmadığını savundu. Müvekkilinin günah keçisi yapıldığını iddia eden Dikici, müvekkilinin Milli Eğitim Bakanlığından tazminat almak için hedef gösterildiğini ileri sürdü. Dikicinin ifadelerine isyan eden aileler "Bizim canımız yandı biz para istemiyoruz. İstiyorsanız biz size verelim" diye tepki gösterdi.

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