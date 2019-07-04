04 Temmuz 2019 10:43
Kireç tozu yüklü tankerde patlama meydana geldi: 1 kişi öldü
Adıyaman-Çelikhan yolunda kireç tozu yüklü tankerde patlama meydana geldi. Sürücü hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Adıyaman'da, kireç tozu yüklü tankerin kapağı açıldığı sırada patlama meydana geldi. Kapağı açan 44 yaşındaki sürücü Şinasi Kurnaz patlamada hayatını kaybetti.
Olay, Adıyaman- Çelikhan yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Şinasi Kurnaz, içinde kireç tozu bulunan tankerle Elazığ'dan Adıyaman'a hareket etti. Koçali köyü yakınlarında Kurnaz, tankerin kapağını açmak istedi.
Bu sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kurnaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Adıyaman/DHA)